Рівень вуглекислого газу на 50% вище, ніж на початку індустріальної епохи, - дослідження

У світі рівень вуглекислого газу в повітрі сягнув позначки на 50% вищої, аніж на початку індустріальної епохи. Рівень вуглекислого газу досягає піку кожного травня незадовго до цвітіння рослин в Північній півкулі, що поглинають частину цього вуглекислого газу.

Про це йдеться у дослідженні Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) та кліматолога NOAA Пітера Танс, повідомляє AP .

Середній рівень вуглекислого газу в травні становив 419,13 частин на мільйон. Це на 1,82 частини на мільйон вище, ніж в травні 2020 року, і на 50% вище, ніж стабільний доіндустріальний рівень в 280 частин на мільйон.

Крім того, середні темпи зростання за 10 років також встановили рекорд, тепер вони досягають 2,4 частин на мільйон на рік.

Кліматолог Пітер Танс зазначив, коли Земля вийшла з останнього льодовикового періоду, кількість вуглекислого газу збільшилася приблизно на 80 частин на мільйон, і системі Землі треба було на це 6 тисяч років. Для порівняння: з 1979 по 2021 рік було потрібно 42 роки, щоб збільшити викиди вуглекислого газу на таку ж величину.

Оскільки вуглекислий газ є ключовим фактором зміни клімату, результати показують, що зменшення використання викопного палива, вирубування лісів і інші практики, що призводять до викидів вуглецю, повинні бути головним пріоритетом, щоб уникнути катастрофічних наслідків, вважає Танс.