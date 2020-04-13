Рівень розрахунків за доставку газу в березні в Кривому Розі зменшився на 14%

З початком карантину в Кривому Розі та Криворізькому районі на 14% впав рівень розрахунків за послуги газопостачання. При цьому споживання газу залишається інтенсивним, адже родини споживачів під час карантину залишаються вдома, користуються газом та іншими комунальними послугами. Про це повідомляє прес-служба АТ "Криворіжгаз".

"Для забезпечення безвідмовної роботи всієї інфраструктури "Криворіжгаз" в умовах карантину працює в надзвичайному режимі. Забезпечує безаварійне та безперебійне газопостачання в місті та прилеглих районах, сподіваючись на розуміння та підтримку споживачів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що АТ "Криворіжгаз" поділяє позицію про призупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати, щоб таким чином допомогти споживачам, пережити карантин. Також введено мораторій на припинення доставки газу споживачам, які мають заборгованість за послуги.

"Враховуючи карантинні заходи клієнти АТ "Кривоиржгаз" мають всі можливості оплатити рахунки за доставку дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: "особистий кабінет", мобільні додатки для Android і iOS, а також вайбер-бот", - зазначає начальник клієнтського сервісу АТ "Криворіжгаз" Анастасія Озерян.

За словами прес-служби, "Криворіжгаз" екстрено розробив для своїх споживачів експрес-реєстрації "особистого кабінету" на сайті 104.ua. Для цього достатньо зателефонувати зі смартфона в контакт-центр за телефоном 067 62-92-104 і повідомити оператору номер особового рахунку. Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач отримає смс логін і пароль до нього.

"Нагадуємо, щодня, 24 години в добу 7 днів в тиждень газовики продовжують виїжджати і локалізувати витік газу, ремонтувати газопроводи, обслуговувати газорегуляторні пункти, знижувати і підтримувати необхідний тиск у мережах, а також дистанційно надавати послуги споживачам. Проводиться вся необхідна робота, щоб під час карантину в будинках споживачів був газ", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що фахівці АТ "Криворіжгаз", які зараз працюють дистанційно, ведуть активну роботу з клієнтами компанії.

"Закликаємо споживачів, які мають можливість оплачувати послуги газопостачання вчасно. Ці кошти необхідні для забезпечення діяльності компанії та оплати праці газовиків. Споживачі оперативно можуть завантажити рахунку для оплати послуг доставки в "особистих кабінетах" на сайті 104.ua і в viber-бот", - йдеться в повідомленні.