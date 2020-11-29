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"Уроки Вільнюсу" має пам’ятати кожен політик, який пов’язує майбутнє України з ЕС, - Порошенко

Автор: РБК-Україна

"Уроки Вільнюсу" має пам’ятати кожен можновладець та політик, який пов’язує своє майбутнє із суверенною, незалежною, європейською Україною.

Про це заявив п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, передає сайт політсили.

Він також нагадав, що рівно 7 років тому на Вільнюському саміті "Східного партнерства" людина, обрана президентом України, вирішила піти супроти волі власного народу, проігнорувати суспільний консенсус щодо європейського майбутнього нашої держави та зрадити Україну на користь Росії.

"Відмова укласти Угоду про асоціацію з Євросоюзом - попри надзвичайні очікування більшості українців, та відверті загравання з Кремлем стали початком кінця режиму Януковича. Патріотичний імунітет України тоді спрацював на відмінно і дотепер є чітким нагадуванням всім політичним силам в Україні", - зазначає Порошенко.

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Порошенко також повідомив, що про всяк випадок завжди тримає напоготові саме ту ручку, яку не наважився застосувати колишній злочинний режим у Вільнюсі, спробувавши звернути Україну з омріяного європейського та євроатлантичного інтеграційного шляху.

"Вірю, що колись нею ми ще підпишемо домовленості про інтеграцію України і до ЄС, і до НАТО. Йдемо своїм шляхом!" - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Вільнюський саміт східного партнерства - дводенний саміт ініціативи Євросоюзу "Східне партнерство", який відбувся 28 - 29 листопада 2013 року в Вільнюсі.

На саміті Грузія і Молдова парафували угоди про асоціацію з ЄС, тоді як президент України Віктор Янукович відмовився це зробити.

Згодом угоду про асоціацію з ЄС підписав новообраний президент Петро Порошенко.

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