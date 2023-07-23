Уроки онлайн или снова за парты? Каким будет новый учебный год в Украине

Максимально в офлайне: в каком формате и когда начнется учебный год

Образовательный процесс в Украине за последние годы претерпел существенные изменения. Сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за полномасштабной российской агрессии в учебных заведениях был введен дистанционный режим занятий. Это привело к ухудшению качества образования.

В Министерстве образования и науки Украины указывают на такие негативные последствия и недостатки онлайна:

отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями;

большой объем домашних заданий;

технические проблемы;

недостаточное обеспечение получателей образования и научно-педагогических работников компьютерной техникой;

недостаточное общение;

отсутствие возможности получить практический опыт.

В письме для учебных заведений МОН рекомендует начать учебный год с 1 сентября 2023 и максимально перейти на аудиторный формат занятий при наличии укрытий и их достаточной вместимости.

Это касается учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, профессиональных колледжей, колледжей, академий и университетов.

Следует отметить, что письмо Минобразования носит рекомендательный характер. Ведь согласно законодательству, вышеуказанные учебные заведения могут самостоятельно определять модель безопасности и организации проведения образовательного процесса.

Фото: наличие укрытия – главное требование для возобновления обучения офлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)

Где продолжат дистанционный режим занятий

Рекомендации МОН не касаются регионов со сложной ситуацией в сфере безопасности. Очному обучению могут помешать военные действия. В первую очередь речь идет о учреждениях образования, находящихся в зоне боевых действий, в зонах досягаемости огня вражеских РСЗО, систем С-300 и аналогичных.

Условием возвращения в офлайн является обеспечение безопасных условий образовательного процесса.

Поэтому в Минобразования предлагают руководству учебных заведений в течение июля-августа 2023 принять меры по обустройству существующих укрытий (как специализированных, так и приспособленных) для проведения в них занятий во время воздушных тревог.

Как будут работать школы

Относительно учебного года 2023/2024 в школах в МОН пока не делали официальных заявлений. В условиях военного положения решение о формате работы образовательных учреждений будут принимать местные военные администрации и учредители каждого учебного заведения.

Вероятно, школы будут работать по модели прошлого года - офлайн, дистанционный или комбинированный формат уроков, в зависимости от ситуации с безопасностью, наличия обустроенных укрытий в заведении.

Какие города готовы возобновить очное обучение

Харьков

Прошедший учебный год для учащихся школ и харьковских студентов прошел в дистанционном режиме. Однако уже с сентября 2023 учебные заведения могут вернуться в офлайн.

7 июля Совет обороны Харьковской области дал разрешение на возобновление традиционного офлайн-обучения заведениям дошкольного, школьного, профессионального, предвысшего, высшего образования. Окончательное решение о формате будут принимать учредители и руководители заведений, но только при выполнении условий безопасности.

По словам руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, основными требованиями являются:

наличие в заведении специальных укрытий, отвечающих требованиям ДБН;

готовность системы оповещения;

определение путей эвакуации;

создание запасов воды и медикаментов;

проведение уроков безопасности относительно действий в случае воздушной тревоги.

В ОВА отметили, что родителям детей будет предложено определить желаемый формат школьного обучения. Также для учащихся и педагогов будут проводить тренировки по быстрой эвакуации в укрытие.

Глава ОВА Синегубов говорит о введении смешанного формата как в школах, так и в вузах. "Офлайн будут проводить те занятия, которые невозможно провести онлайн. Например, для студентов-медиков или для первоклассников, потому что они довольно тяжело воспринимают образование в онлайн формате. Занятия будут проводиться в укрытиях", - пояснил он.

Фото: харьковские школьники могут вернуться за парты после года обучения онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полтавская область

В Полтавской области 87% школ готовы начать учебный год 2023 офлайн. Из 526 учреждений среднего образования региона 404 школы имеют обустроенные укрытия, а еще 55 школ используют укрытия других субъектов хозяйствования.

Об этом рассказал руководитель ОВА Дмитрий Лунин и отметил, что безопасность детей является главной задачей при подготовке учебных заведений к 1 сентября.

Он также выразил надежду, что все школы Кременчуга в этом году смогут вернуться в традиционный формат уроков.

"Имеем положительный пример Кременчуга. В прошлом году практически ничего не было сделано для того, чтобы дети пошли в школу. В этом году в 19 школах активно проводят работы. Если так и дальше будут работать, то учебный год все школьники Кременчуга начнут очно", - рассказал Лунин.

Днепр

Госовет Днепра одобрил возвращение школьников за парты в учебном году 2023/2024. Но окончательное решение относительно того, будет ли ребенок ходить в школу, или будет учиться дистанционно - за родителями.

Родители детей могут выбрать один из предложенных форматов:

смешанная форма – уроки за партой и уроки онлайн;

дистанционная форма обучения – синхронные и асинхронные уроки;

индивидуальная – экстернат или семейная форма обучения.

Только после того, как родители определятся с формой обучения, в школах будут утверждены расписания уроков.

Офлайн занятия будут проводить в школах, где обустроены укрытия. Это 116 школ из 154. Дети из разных школ будут учиться вместе, поэтому рассматриваются варианты учебного процесса в две смены, а часть уроков все же будет онлайн.

Кировоградская область

С начала полномасштабного вторжения в Кировоградской области продолжается обустройство укрытий в учебных заведениях. С 1 сентября 2023 в регионе планируют ввести смешанную форму образовательного процесса.

Если в начале войны было 86 укрытий в школах, то сейчас они есть в 452 школах – это 92% учебных заведений региона, рассказал заместитель начальника областного департамента образования Владимир Таборанский в эфире Украинского Радио Кропивницкий.

"Наша задача на 1 сентября: во всех школах области должна быть хотя бы смешанная форма обучения. Быть основной для обучения дистанционная форма не может, нужно возвращаться к общению: общению между детьми, между ребенком и учителем", - заявил Таборанский.