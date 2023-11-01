Уроки Израиля и чему стоит поучиться Украине

Об опыте Израиля в реагировании на военные вызовы, который стоит изучить Украине, в колонке академика НАН Украины Богдана Данилишина.

Война с ХАМАС стала проверкой устойчивости экономики Израиля. Украине следует изучать опыт Израиля в реагировании на военные вызовы. У Израиля большой исторический опыт управления экономикой во время войны. Нынешние решения власти Израиля в сфере фискальной и монетарной политики могут быть очень полезны для Украины.

Израильская экономика до войны. ВВП на душу населения в Израиле превышал уровень Германии, Великобритании и Франции (данные МВФ за 2022 г. в текущих долларах США). Преобладающую часть ВВП формируют высокотехнологичные отрасли (48% экспорта – высокотехнологичные товары). Центральный банк накопил около $200 млрд. резервов, что примерно в 7 раз больше, чем в 2008 году.

Влияние войны на израильскую экономику. JPMorgan прогнозирует, что израильская экономика сократится на 11% в 4 квартале 2023 г. по сравнению с 4 кварталом 2022 года. За 9 месяцев темпы роста израильской экономики оценивались в +3,5%. Центральный банк снизил свой прогноз для годового роста экономики в 2023 г. до +2,3%, такой же рост ожидается и в 2024 году.

После двух недель войны только 12% израильских производителей возобновили довоенные объемы производства. Большинство из них называют нехватку кадров своей самой большой проблемой. Мобилизация 360 тыс. населения в ряды вооруженных сил привела к снижению рабочей силы на 8%. Отдельные отрасли экономики не могут работать из-за военных ограничений. Большинство работодателей отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск - это сотни тысяч работников. Особенно пострадала отрасль жилищного строительства и недвижимости, формирующая 6% налоговых платежей бюджета. Более 50% кредитов, выданных израильскими банками, приходится на сферу строительства, что создает риски финансовой стабильности банков на фоне остановки строительства. Основное месторождение природного газа (Тамар) было закрыто, что будет генерировать потери около 200 млн.долл. ежемесячно. Значительное количество фермерских хозяйств не работают из-за нехватки рабочих.

Потребительские расходы домохозяйств резко сократились, что явилось ключевой причиной снижения реального ВВП. По оценкам, в октябре частное потребление упало почти на треть по сравнению с довоенными месяцами.

Шекель девальвировал на 6% в первые недели войны, однако в последние дни укрепляется.

S&P Global Ratings, Moody's Investors Service и Fitch Ratings предупреждают о возможном снижении кредитного рейтинга страны, что отразится на стоимости заимствований.

Меры политики. Правительство Израиля объявило о программе поддержки экономики (компенсации бизнеса) в объеме 1,1 млрд.долл. на октябрь, однако ее объем оказался недостаточным, что вызвало волну критики. По оценкам Bank Hapoalim (крупнейший банк Израиля) дополнительные расходы правительства на поддержку экономики во время войны составят 7-8 млрд.долл. (1,5% ВВП).

В конце октября правительство Израиля обнародовало проект закона о выплатах компенсаций бизнесу за потерю доходов из-за войны. Законопроект предусматривает выплату компенсаций от 3 тыс. дол. самозанятым до 300 тыс.долл. среднему бизнесу. Размер выплат будет зависеть от размера бизнеса, степени снижения оборотов производства и географического расположения.

Бюджетный дефицит в 2022 и 2023 г. планируется увеличить вдвое по сравнению с предварительно планируемыми показателями (до около 3% ВВП). Планируется, что война не будет долгой.

Центральный банк оставляет постоянной ключевую ставку на уровне 4,75% годовых. Комментируя решение по ключевой ставке, представители ЦБ отмечают, что "дальнейшая динамика ключевой ставки и других инструментов монетарной политики будет находиться в соответствии с потребностями поддержки стабильности финансовых рынков, достижения целей политики и потребностями экономики".

По данным Bloomberg, ряд международных аналитиков ожидают снижения ключевой процентной ставки ЦБ Израиля на 0,25 проц.п. в течение следующих 6 месяцев.

Для поддержки шекеля ЦБ Израиля выделил 30 млрд.долл. Также на валютный курс положительно влияет решение Конгресса США по чрезвычайной помощи Израилю на сумму 14 млрд долл. (дополнительно до 3,8 млрд долл., которые он получает ежегодно).

Deutsche Bank считает, что снижение темпов реального ВВП будет сдерживать инфляционное давление. В этой связи Deutsche Bank также ожидает снижения ключевой процентной ставки Израиля в краткосрочной перспективе.

С начала войны доходность долгосрочных государственных облигаций (10 лет) на вторичных рынках повысилась на 0,5 п.п. (до 4,6% годовых), а доходность краткосрочных (2 года) - снизилась на 0,5 п.п. (до 4,1% годовых).

Выводы для Украины , исходя из текущего опыта Израиля.

Увеличение ключевой процентной ставки в военный период не используется для нивелирования инфляционных или валютных рисков.

Инфляционные опасности военной экономики в значительной степени абсорбируются понижением совокупного спроса.

Для нивелирования валютных рисков военной экономики приоритетно применяются валютные резервы (при достаточном наличии) и внешняя помощь партнеров.

Поддержка реального сектора экономики в начальный период войны осуществляется через масштабные бюджетные программы компенсаций бизнеса за утраченные доходы.

Главный приоритет поддержки военной экономики – не инфляция, а сохранение рабочих мест.