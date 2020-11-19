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Врегулювання податкового боргу "Укрнафти" поповнить спецфонд держбюджету, - експерт

Київ, Четвер 19 листопада 2020 18:03
Врегулювання податкового боргу "Укрнафти" поповнить спецфонд держбюджету, - експерт
Фото: "Укрнафта" (ukrnafta.com)
Автор: РБК-Україна

Операції між НАК "Нафтогаз України" та "Укрнафтою", які передбачає закон 4119 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", поповнять спеціальний фонд держбюджету на 42,5 млрд грн.

Про це заявив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн у коментарі НВ.

"Всього в бюджет повернеться десь 42,5 млрд грн. Планується, що гроші будуть в обігу буквально за кілька днів, але вирішать проблеми, яким уже 15 років", - зазначив Куюн.

Експерт нагадав, що згідно із затвердженим алгоритмом взаєморозрахунків Кабмін перерахує НАКу 32,2 млрд грн як компенсацію за постачання газу населенню на умовах ПСО, НАК сплатить з цієї суми 5,8 млрд грн податку на дохід, докладе ще 10,3 млрд грн та перерахує 36,7 млрд грн "Укрнафті": 12,6 млрд грн боргу за газ 2006 року (2,06 млрд кубів), 24,1 млрд грн як передоплату за газ майбутніх періодів (зокрема, податкові зобов’язання, що виникають).

Зі свого боку "Укрнафта" перерахує ці 36,7 млрд грн Кабміну, зокрема: 30,5 млрд грн податкового боргу, штрафів і пені, 4 млрд грн податку на прибуток за угодою з передоплатою газу і 2,2 млрд грн податку на прибуток з газу 2006 року.

"Борг повертається не Коломойському, а "Укрнафті", в якій у держави 50% + 1 акція. Ці гроші компанія відразу перераховує в бюджет", - наголосив Куюн.

При цьому після взаємозаліку коштів надлишок надходжень держбюджету становитиме 10,3 млрд грн.

Нагадаємо, згідно із пояснювальною запискою ці кошти буде спрямовано на забезпечення додаткових джерел фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками (у сумі 8,9 млрд грн), і фінансування видатків на реструктуризацію вугільної галузі (у сумі 1,4 млрд гривень).

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