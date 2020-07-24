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Для врегулювання на Донбасі все одно знадобляться миротворці, - Резніков

Україна, П'ятниця 24 липня 2020 19:10
Для врегулювання на Донбасі все одно знадобляться миротворці, - Резніков
Фото: ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Дмитро Левицький

Можливо застосують миротворчий мандат ОБСЄ

Для врегулювання конфлікту на Донбасі все одно доведеться прийти до інституту миротворців. Можливо вдасться задіяти миротворчий мандат ОБСЄ, який ще ніколи не застосовували.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю журналу Focus.

Як пояснив Резніков, навіть після ухвалення політичного рішення про виведення російських військ, на окуповану території не зможуть зайти поліція та Національна гвардія, тому доведеться вводити миротворців.

"Є таке поняття як "збереження миру" і "створення світу". "Створення" - це силова акція, на яку ніхто не піде, в першу чергу Рада безпеки ООН, бо мандат дуже жорсткий, складний, ризикований і дорогий. А ось "збереження миру" - ймовірніша історія. Миротворці заходять і розділяють сторони. Думаю мало хто вірить, що це можливо, але теоретично - так", - зазначив він.

За словами Резнікова, існує ймовірність застосування мандату ОБСЄ, оскільки він вводиться в дію в режимі консенсусу, тобто ніхто не має права вето. Віце-прем'єр покладає сподівання на підтримку з боку Швеції, яка головуватиме в ОБСЄ наступного року.

"Росія може погодитись (на такий варіант - ред.) якщо мова піде про режим збереження обличчя. Після входу миротворців починається погашення гарячої фази, далі - перехідний період в присутності міжнародних наглядових адміністрацій або комісій, які зможуть здійснювати навіть якісь елементи перехідного правосуддя. Ці речі можна реалізувати", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Україна розглядає варіант введення миротворців ОБСЄ на Донбас, але така практика ніколи не застосовувалася у світі.

При цьому у Франції скептично налаштовані до ідеї застосування миротворчої місії на окупованому Донбасі.

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