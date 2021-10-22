Через урагани в Польщі загинули чотири людини, серед загиблих - один українець

Територією Польщі пронеслися сильні урагани, в результаті яких загинули чотири людини. Один із загиблих - українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Найскладніша ситуація - в Нижньосілезькому воєводстві на південному заході країни, саме тут зафіксовані всі чотири смертельні випадки.

Недалеко від міста Свидник від пориву вітру вилетів в рів автомобіль. На місці загинув 43-річний громадянин України. У Вроцлаві дерево впало на автомобіль, на місці загинули дві людини. У населеному пункті Сехніце сильний вітер пошкодив стіну недобудованої будівлі, під обвалом загинув 55-річний чоловік.

За даними Державної пожежної служби Польщі, до вечора по всій країні сильні пориви вітру призвели до травмування 13 осіб, у тому числі п'ятьох рятувальників.

Загалом упродовж дня працівники рятувальної служби майже 10 000 разів виїжджали на виклики, пов'язані з ударом стихії. Найчастіше мова йшла про усунення повалених дерев і гілок з доріг, а також допомогу з пошкодженими дахами будинків.