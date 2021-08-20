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Через ураган "Фред" в США загинули дві людини

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США, П'ятниця 20 серпня 2021 02:28
Через ураган "Фред" в США загинули дві людини Фото: ураган в окрузі Хейвуд в США (wlos.com)
Автор: Анна Полисученко

Через шторм Фред в США загинули дві людини. Ще не менше 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

З 18 серпня в американському штаті Північна Кароліна вирує шторм «Фред», який викликав повені і схід зсувів в регіоні.

Не менше 35 людей пропали безвісти в результаті сильної повені, викликаної тропічним штормом. За інформацією місцевої влади, в райони, найбільш сильно постраждалі від урагану, були відправлені наземні і повітряні рятувальні групи з метою пошуку зниклих і забезпечення безпеки населення.

В даний час більше 50 людей знаходяться в тимчасових притулках, мости і дороги перекриті по всьому округу на захід від міста Ешвілл.

"За допомогою груп рятувальників з усього штату Північна Кароліна ми обшукали кинуті автомобілі, будинки, будівлі на предмет тих, що вижили і продовжимо пошук, щоб переконатися, що кожен зниклий знайдений або, принаймні, врахований", - заявив шериф округу Хейвуд Грег Крістофер.

Тропічний шторм "Фред" ослаб до посттропічного циклону, але все ще становить небезпеку. Очікуються грози, які можуть призвести до утворення торнадо і поривів вітру зі швидкістю до 70 миль на годину (близько 112 кілометрів на годину).

Нагадаємо, що в Україну нагряне шторм з градом: де саме зіпсується погода.

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