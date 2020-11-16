Ураган в Карибському морі посилився до третьої категорії

Ураган "Йота", який сформувався в Карибському морі, сьогодні посилився до третьої категорії за шкалою Саффіра - Сімпсона. Зараз він знаходиться в 70 км на північний схід від колумбійського острова Провіденсія і рухається на захід зі швидкістю 17 км/ч.

Про це повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами.

Як повідомляється, зараз максимальні пориви вітру урагану досягають 56,9 м/с. Очікується, що "Йота" посилиться в понеділок до урагану четвертої категорії і обрушиться на узбережжя Нікарагуа і Гондурасу приблизно в 8:00 (16:00 за Києвом).

Метеорологи попереджають, що він може викликати штормові хвилі, сильні пориви вітру, повені і зсуви на території країн Центральної Америки. Для острова Провіденсія, а також деяких прибережних районів Гондурасу на сході і північному сході Нікарагуа діє штормове попередження.

Нагадаємо, 12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Флорида через ураган "Ета".

Крім того, 29 жовтня ураган "Зета" перетнув Мексиканський затоку і обрушився на південні американські штати.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вересні жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали покинути свої будинки через тропічний шторм "Саллі", який наблизився до міста.