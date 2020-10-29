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Ураган в США: без світла лишились більше 1 млн людей

Автор: Анастасия Рокитна

На території штату Луїзіана, на який обрушився ураган "Зета", сталось масове відключення світла. Також світло зникло і в інших штатах.

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Про це повідомив портал poweroutage.us, який відстежує ситуацію з енергопостачанням в США.

В Луїзіані знеструмлено 530 212 споживачів, у Оклахомі - 326 197, у Міссісіпі - 230 950, у Алабамі - 208 413.

Станом на зараз, швидкість вітру в межах "Зета" досягає 48,6 м/с, що відповідає другій категорії і трохи не дотягує до третьої категорії за шкалою Саффіра - Сімпсона. Ураган переміщається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 10,8 м/с.

Нагадаємо, у Новому Орлеані внаслідок стихії загинув 55-річний чоловік, його уразило струмом після того, як вітер повалив електроопору.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вересні жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наблизився до міста.

Прогноз погоди
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