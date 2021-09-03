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Ураган "Іда" : кількість жертв зросла до 58 осіб

Автор: Тіберій Юрик

В результаті урагану "Іда", який обрушився на північний схід США, щонайменше загинули 58 осіб. Найбільше жертв стихії зафіксували в Нью-Джерсі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Відзначається, що в Нью-Джерсі загинули 23 людини, в Нью-Йорку - 16, в Луїзіані жертвами урагану стали 11 осіб.

Ще вісім людей загинули в Міссісіпі, Алабамі, Пенсільванії, Меріленді і Коннектикуті.

За даними Національної метеорологічної служби, кількість опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94 - річний рекорд, а в місті Ньюарку, штат-62-річної давності.

Нагадаємо, що у Нью-Йорку (США) ураган " Іда " став причиною першої в історії повені.

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