Ураган "Іда" : кількість жертв зросла до 58 осіб

В результаті урагану "Іда", який обрушився на північний схід США, щонайменше загинули 58 осіб. Найбільше жертв стихії зафіксували в Нью-Джерсі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Відзначається, що в Нью-Джерсі загинули 23 людини, в Нью-Йорку - 16, в Луїзіані жертвами урагану стали 11 осіб.
Ще вісім людей загинули в Міссісіпі, Алабамі, Пенсільванії, Меріленді і Коннектикуті.
За даними Національної метеорологічної служби, кількість опадів у Центральному парку Нью-Йорка побила 94 - річний рекорд, а в місті Ньюарку, штат-62-річної давності.