Втрачені можливості. Україна сьогодні залишилася без медалей ОІ, маючи можливість взяти дві

Нічия не на користь України

Найочікуванішою подією для України сьогодні була сутичка нашого борця греко-римського стилю Ленура Темірова, який боровся за "бронзу" у ваговій категорії до 60 кг. Суперник українця Сайліке Валіхан з Китаю сьогодні вже проводив одну сутичку - якраз за право потрапити в "бронзовий" фінал. Теміров же відпочивав з учора і мав невелику перевагу. Під час першого періоду сутички українець отримав один бал за активність, однак у другому періоді Китайський борець бал відіграв. До кінця сутички українець йшов вперед, намагаючись заробити ще одне очко, але поєдинок так і завершився з нічийним рахунком 1:1. Але перемогу присудили китайському борцю, оскільки він заробив очко останнім.

"У такій сутичці, коли йде рівна боротьба - важко боротися. І на останніх секундах зробити якусь технічну дію, щоб забрати перевагу - складно. Дуже шкода, що не вдалося отримати нагороду і прошу вибачення, що не зміг виправдати надії вболівальників, але я щиро вдячний за їх підтримку", - зазначив після сутички Теміров.

Фото: Ленур Теміров упустив "бронзу" в рівній сутичці з китайським борцем (facebook.com/olympicua)

Але вже завтра в українських борців буде ще один шанс взяти "бронзу". Сьогодні вольниця Алла Черкасова (до 68 кг) здолала двох суперниць і пройшла до півфіналу. Але тут поступилася американці Тамірі Менса-Сток - 4:10. 3 серпня українка буде битися за медаль у "бронзовому" фіналі. Початок сутички о 16:55. Ім'я суперниці стане відомим завтра.

"Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти. Це моя остання Олімпіада-останній шанс здійснити мрію", - говорила Черкасова напередодні ще півфіналу.

Фото: Алла Черкасова (facebook.com/olympicua)

Помилка на мільйон

Сьогодні українці у стрільбі претендували на два фінали - Павло Коростильов у пістолеті (25 метрів) та Сергій Куліш у гвинтівці (50 метрів).

Коростильову після вчорашнього першого етапу кваліфікації потрібно було майже диво, щоб пробитися в топ-6 і пройти у фінал - він був лише 15-м.він зміг відіграти шість позицій, але цього не вистачило для фіналу.

Сам Коростильов заявив, що головна проблема українських стрільців - відсутність умов для підготовки.

"Париж через три роки, важко сказати, чи готовий я чи ні. Буде тир - тоді будемо говорити. Не буде Тиру - будемо проводити двотижневі збори перед Олімпійськими іграми. Ну що вони зроблять? Ну добре, потренуємося, піднімемо свій трошки результат... Те, що зараз сталося у нас зі стрільби на Олімпійських іграх - не найкращі показники, взагалі не найкращі", - заявив український стрілець.

А ось виступ Куліша був більш вдалим. Він з шостим результатом пройшов у фінал стрільби з гвинтівки з трьох положень. У фіналі стрілки повинні були зробити три серії по 5 пострілів з трьох положень - з коліна, лежачи і стоячи. Причому після 40 - го пострілу двоє учасників відсіваються, а змагання проходять на вибування - після кожного пострілу один з учасників з гіршим результатом залишав стрільбище.

Після двох перших положень і першої серії з положення стоячи українець входив в топ-3, але зробив вкрай прикру помилку - вистрілив не в свою мішень. Судді йому зарахували 0.0, а так і всі надії на медаль пішли. У підсумку він зайняв восьме місце, переможцем же став китайський Стрілець Чанхун Чжан.

"У мене розстебнувся ґудзик, відчув дискомфорт. Але час йде, і треба робити постріл і ось таке сталося (потрапив не в свою мішень - ред.). Мабуть, хвилювання зіграло свою роль. Важко сказати, таке трапляється раз на мільйон, і зі мною це сталося зараз", - пояснив свою помилку після змагань Куліш.

Фото: Сергій Куліш після своєї помилки (facebook.com/olympicua)

Помилка дійсно виявилася на мільйон - якби йому вдалося взяти медаль, він би отримав мінімум 55 тисяч доларів. Саме стільки дають за"бронзу".

Велоспорт

Українські трекістки Любов Басова та Олена Старікова не дуже вдало виступили у фінальних змаганнях, посівши за підсумками останнє 8-е місце. "Золото "завоювали представниці Китаю, Німеччина - з" сріблом", у представниць РОК - "бронза".

Легка атлетика

Відразу чотири українських спортсменів пробилися у фінали у своїх дисциплінах. Так, Михайло Кохан в метанні молота показав загальний п'ятий результат, метнувши на 78.36 метра. Для кваліфікації потрібно було кинути на 77.50 метра або увійти в 12-ку кращих. На необхідну дистанцію метнули лише п'ять спортсменів, включаючи Кохана. Ще один українець Гліб Піскунов в топ-12 потрапити не зміг, показавши результат в 73.84 метра. Фінал відбудеться 4 серпня.

Також Україна буде представлена у фіналі жіночих стрибків з жердиною. На путівку претендували дві українки Марина Килипко та Яна Гладійчук. Гарантовано кваліфікуватися можна було стрибнувши на 4.70 метра, але цього не здала жодна спортсменка в двох кваліфікаціях. Гладійчук показав результат в 4.40 метра, але цього не вистачило для фіналу. А ось Килипко стрибнула на 4.55 метра, як і інші 15 спортсменок пробилися у фінал. Таким чином фіналістками стали 16 учасниць і всі з однаковим результатом у кваліфікації. Фінал пройде 5 серпня.

А ось у фінальному забігу на 400 метрів з бар'єрами у жінок Україна буде представлена відразу двома спортсменками. Анна Рижикова і Вікторія Ткачук фінішували третіми у своїх забігах, показавши результати в 54.23 і 54.25 секунди. У фінал гарантовано проходили перші два місця в своїх забігах, а також дві найшвидші спортсменки Серед всіх, хто залишився. Ці дві путівки дісталися якраз українкам. Вирішальний забіг відбудеться 4 серпня.

Синхронне плавання

Українська пара Марта Федіна та Анастасія Савчук успішно стартували у кваліфікації, показавши у довільній програмі третій результат - 94.9333. Це на 2.9667 бала менше представниць російського олімпійського комітету. Завтра на синхроністок чекає технічна програма.

Фото: Марта Федина і Анастасія Савчук (facebook.com/olympicua)

Веслування

Сьогодні в Токіо українці були представлені в кваліфікаційних відборах у трьох дисциплінах. В одиночному розряді на дистанції 200 метрів на каяках Українки Марія Кічасова-Скорик і Юлія Юрійчук не змогли пробитися до півфіналу ні з кваліфікаційного раунду, ні з чвертьфіналу.

Також не змогли пробитися до півфіналу в парному каяку на 500 метрів Людмила Кукліновська та Анастасія Тодорова. Вони у своєму чвертьфінальному запливі фінішували останніми шостими і вибули зі змагань.

А ось чоловіки були більш успішними в цей день. У парному розряді каное на 1000 метрів Павло Атлухов і Дмитра Янчук у своєму чвертьфінальному запливі посіли друге місце і кваліфікувалися до півфіналу. У попередньому раунді кваліфікації вони посіли лише шосте місце, тоді як путівку до півфіналу давали перші два. Завтра українці боротимуться за вихід у фінал. Їм потрібно у своєму запливі фінішувати в топ - 4 з 6 учасників.

Стрибки у воду

Для потрапляння у фінал змагань в трампліні (3 метри) Олегу Колодію потрібно було потрапити в топ-18. Однак українець показав лише 22 результат і залишився без фіналу.

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В України після 2 серпня залишилося шість медалей в активі - 1 "срібло" і 5 "бронз". Ми йдемо на 60-му місці в медальному заліку, займаючи при цьому 21-й рядок за загальною кількістю медалей.

Лідером медального заліку залишилися Китай (29 золотих, 17 срібних, 16 бронзових), США (22, 25, 17) і Японія (17, 6, 10).