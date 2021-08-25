"Керувати подихом". Apple придумала, як користуватися телефоном без допомоги рук

Apple отримала патент на нову функцію для Apple Watch і iPhone. Згідно з яким пристроями можна буде керувати за допомогою подиху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PhoneArena.

У документі вказано, що така функція допоможе користуватися телефоном або годинником, якщо обидві руки зайняті.

Однак патент ще не гарантує того, що люди скоро зможуть скористуватися даною функцією.

"Початкова дата подачі патенту була 30 березня 2020 року. Той факт, що Apple отримала патент на цю технологію, не гарантує, що ми побачимо цю функцію в Apple Watch Series 7 і iPhone 13 або будь-якому іншому пристрої, який буде випущено в майбутньому", - йдеться в повідомленні.