Управление муниципальным имуществом - в топе коррупционных рисков: что стоит изменить

Она сообщила, что согласно методологии оценки коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления, коммунальное имущество и управление им находится на третьем месте по количеству коррупционных проявлений, выше которого только земельные отношения и выдача градостроительных условий и ограничений.

Это, по словам Шуляк, следствие того, что в лучшем случае 50% имущества территориальных общин в Украине оформлено, оцифровано и вообще община о нем знает. Она объясняет - правовое регулирование сферы коммунального имущества происходит по остаточному принципу.

"Украина сделала очень значительный шаг вперед в плане регулирования управления имуществом государственной и частной собственности. Но по регулированию имущества муниципалитетов мы все еще не дошли - вопрос правового урегулирования этого сектора пока очень серьезный. В частности, у нас до сих пор действуют созданные еще в советское время подходы к правовому регулированию и старая терминология, которая сама по себе очень коллизионная. К примеру - единственная форма собственности, где существует инструмент отчуждения имущества, это коммунальная. Но, что такое отлучение, не знает почти никто и многие общины используют это по своему усмотрению", - констатировала Шуляк.

Парламентарий добавила, что чаще всего наиболее привлекательные объекты коммунального имущества или предприятия попадают в частные руки через непрозрачные конкурсы. Проблему усугубляет то, что жители в основном не знают, какие активы есть в собственности общины, и насколько успешно они используются.

Также, отметила Шуляк, у государства существенные пробелы в законодательстве, которые дают возможность муниципалитетам не качественно выполнять свою работу. Например, пояснила она, есть статья, которая просто исключает определенный перечень объектов, не требующих государственной регистрации.

"То есть можно какое-то складское помещение назвать МАФом, который уже не подпадает под государственную регистрацию. Также нередки случаи, когда во время приватизации объекты выходят за бесценок. Это и есть неэффективное управление имуществом. Поэтому здесь нужны изменения в законодательстве и в соответствующих порядках, которые касаются и приватизации в том числе. В общем, нам нужна качественная законодательная рамка, которая будет эти риски нивелировать", - подчеркнула председатель комитета местного самоуправления.

Она сообщила, что в Украине уже созданы законодательные предпосылки функционирования реестра коммунального имущества, который должен стать первым шагом к прозрачности в этой сфере - недавно парламент принял, а президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №3590-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" относительно обеспечения прозрачности местного самоуправления", который среди ряда инициатив прозрачности деятельности ОМС требует создания открытого реестра объектов права коммунальной собственности территориальной общины.

"Но создание Реестра не гарантирует, что в него попадет вся без исключения информация. Если копнуть глубже, мы дойдем до необходимости проведения инвентаризации коммунального имущества. До сих пор она не проводилась, то есть общины, по сути, не знают, какое муниципальное имущество находится у нее не балансе", - отметила Шуляк.

По ее словам, следует на уровне законодательства подробно прописать, как именно ее проводить - каким будет порядок ее проведения, какие лица будут привлекаться, какую ответственность они будут нести и кто какую функцию будет выполнять. Если этого не сделать, никакие цифровые инструменты не заработают.

Она также напомнила, что инвентаризация коммунального имущества - необходимый шаг для запуска в Украине механизма социального жилья. Поскольку соответствующий жилой фонд будет создаваться в том числе из жилья, которое находится на балансе общин.