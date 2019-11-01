Ви стикаєтеся з певними труднощами при управлінні digital командою? Усе ще не впевнені в розумінні, як правильно аналізувати результат і який інструмент інтернет-маркетингу використовувати?

Тоді цей семінар саме те, що допоможе вам вибудувати ефективну роботу команди і отримати потрібний результат.

7 листопада Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts спільно з ЦеХАБ організовує семінар спеціально для маркетинг директорів і інтернет-маркетологів на тему “Управління інтернет-маркетингом. Покрокове керівництво”.

На семінарі ви дізнаєтеся, як побудувати digital з нуля для великої компанії і як цим далі керувати. Освоїте всі найважливіші тактичні інструменти онлайн-просування. Зрозумієте, як вимірювати результат за допомогою наскрізної аналітики. І як залучити команду в зміни і перемогти опір.

Крім цього, всі учасники семінару отримають:

• Покроковий алгоритм побудови системного інтернет-маркетингу в компанії і формування digital-команди;

• Корисні чек-листи від спікерів в форматі "бери і роби";

• Добірку свіжих кейсів 2019 року.

Для кого семінар?

Директори з маркетингу або керівники digital-напрямку;

Бренд-менеджери;

Інтернет-маркетологи;

Власники малого і середнього бізнесу.

Програма:

10:00 - 11:30 «Побудова системи інтернет-маркетингу в компанії. Чек лист. (Частина 1)» Антон Воронюк (Керівник Академії інтернет-маркетингу "WebPromoExperts")

11:30 - 11:45 Кава-брейк

11:45 - 13:00 «Як залучити команду в зміни і перемогти опір», Тетяна Ємельянова (Бізнес-тренер, консультант)

13:00 - 14:00 Обід

14:00 - 15:30 «Побудова системи інтернет-маркетингу в компанії. Чек лист. (Частина 2)» Антон Воронюк (Керівник Академії інтернет-маркетингу" WebPromoExperts ")

15:30 - 15:45 Кава-брейк

15:45 - 16:45 «Створення і просування бренду в умовах діджіталізаціі ринку нерухомості», Вікторія Сингаївська (Маркетинг-директор будівельної компанії РІЕЛ)

16:45 - 17:45 «One Love. Як привчити клієнта користуватися вашим продуктом», Володимир Курій (Head of internet marketing TripMyDream)

17:45 - 18:45 «Як побудувати digital з нуля для великої компанії і як цим далі керувати (кейс АШАН)», Маргарита Лавренюк (Digital Manager Ашан Україна)

Дата: 7 листопад 2019 з 10:00 до 18:45

Місце проведення: м.Київ, вул. Хрещатик, 29 - ЦеХАБ

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