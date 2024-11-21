Уполномоченный президента призвал ЕС ужесточить санкции против российской металлопродукции

В 2023 году Россия экспортировала в ЕС продукцию горно-металлургического комплекса (ГМК) на сумму 3 млрд евро, а за 9 месяцев 2024 года – еще на 2,1 млрд евро. Поэтому санкционные исключения на некоторые группы российских товаров, особенно металлургическую продукцию, должны быть отменены.

Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Брифируя вчера послов стран ЕС, я отдельно артикулировал несправедливость санкционных исключений на некоторые группы российских товаров вместо поддержки украинских. Металлы, кремниевые изделия, долотное оборудование... Вместо санкционировать российское и покупать украинское они продолжают платить миллиарды россиянам. Это несправедливо", - заявил Власюк.

Он подчеркнул, что предприятия ГМК напрямую поддерживают российский ВПК. К примеру, российская Группа НЛМК, принадлежащая олигарху Лисину, поставляет металлургические слябы в ЕС, в то же время является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали (доля рынка близка к 100%). Эта сталь критически принципиальна для русской оборонной индустрии.

Из-за действующих санкционных исключений (длительный переходный период и комфортные квоты) ЕС продолжает закупку полуфабрикатов из России. Для Украины, по его словам, это оказывает тройное негативное влияние:

Финансирование войны: Санкционные исключения обеспечивают России более 6 млрд евро, которые используются для финансирования войны против Украины.

Энергетические доходы России: Экспорт продукции ГМК – это косвенный экспорт примерно 4 млрд м³ природного газа, что приносит дополнительные доходы "Газпрому".

Экономические потери Украины: Российская продукция на рынке ЕС вытесняет украинскую железорудную продукцию и чугун, что наносит Украине потери более чем на 1,6 млрд евро.

Власюк предложил сократить переходный период для слябов, чугуна и DRI до 31.12.2024 (санкции против них заработают через 4 года, в 2024 году – Ред.).

"Нужно также ввести персональные санкции против Владимира Лисина и Группы НЛМК (ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат», ООО "ВИЗ-Сталь", АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат»), учитывая их значимость для российской агрессии и российской агрессии. , за открытыми данным, способствует функционированию теневого флота России. Также нужно ввести секторальные санкции против других товаров и индивидуальные санкции на "Волгабурмаш", - говорит Власенко.