Уполномоченная по делам ЕСПЧ рассказала, сколько прав украинцев РФ нарушила за годы войны

"Это нарушение тех прав, которые гарантируются Европейской конвенцией о защите прав человека. Это право на жизнь, запрет жестокого обращения и пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на уважение к семейной жизни. Там разные аспекты - это и обыски, меры фильтрации" ", – сказала она.

По ее словам, отдельный аспект – похищение украинских детей и вывоз на территорию РФ. "Колоссальные усилия предпринимаются для того, чтобы постепенно кого-то возвращать из наших детей. И это же началось не с полномасштабного вторжения, оно началось еще с 2014 года", - отметила Сокоренко.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ сообщила, что это тоже было частью иска с 2014 года. Тогда было известно о нескольких случаях, когда так называемые "представители ДНР, ЛНР" похищали детей-сирот: когда Украина пыталась их вывезти на подконтрольную территорию, они их похищали и наоборот вывозили в сторону Российской Федерации. Тогда несколько групп детей Украине удалось вернуть, но найти их очень сложно.

"Теперь у нас есть 2022 год, когда под это подпадают уже не только дети-сироты, но и дети, имеющие родителей, опекунов, дедушек, бабушек. Дети, которых на оккупированных территориях с 22 года вывозили под разными основаниями - или на летние каникулы, на лечение, а потом родители не могли вернуть этих детей. По предварительно официальным подсчетам, которые мы получали, там под 19 тысяч – это то, что подтверждено. Но цифры могут быть намного больше", - рассказала Сокоренко.

Кроме того, это свобода выражения взглядов, защита собственности, свобода передвижения, дискриминация, запрет украинского языка, вообще изменение нашей системы обучения на украинском языке. "К сожалению, мы видим много преступлений, которые совершаются каждый день на оккупированных территориях, и это предмет межгосударственного дела в ЕСПЧ. Мы подчеркнули, что существует целая система нарушений и эта система создана именно Российской Федерацией", - сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ.

На слушаниях в Европейском суде Украина подчеркнула, что нарушение прав человека – это не просто следствие какого-либо спора, конфликта между Украиной и Россией за территорию. "Мы подчеркнули, что эта война – это способ России не просто взорвать Украину как суверенное государство, а уничтожить как таковую. Это, по сути, очень громкие заявления, но мы говорим о том, что имеет место", - сказала Сокоренко.