УПЛ: "Заря" обыграла "Львов" в Киеве, "Металлист" проиграл "Ингульцу" на выезде

Победами луганской "Зари" и петровского "Ингульца" завершились матчи 17-го тура чемпионата Украины против "Львова" и харьковского "Металлиста" соответственно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Украина, Премьер-лига, 17-й тур
"Заря" – "Львов" – 3:1
Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 – Богунов, 87
"Ингулец" – "Металлист" – 2:1
Голы: Одарюк, 28, 77 – Пати, 64
Удаление: Пати, 90+5
В столице в дебюте увереннее чувствовали себя футболисты "Львова". Ребята Леонида Кучука владели территориальной инициативой и пытались нагнетать опасность у ворот Сапутина. Впрочем, луганчане постепенно выровняли положение и реализовали едва ли не первый момент – Русин сыграл на опережение после навеса Герреро.
Еще дважды "Заря" забила после перерыва. Сначала Бутко расшатал оппонентов и передачей отыскал на дальней стойке Имерекова, фактически расстрелявшего Рыбку. А потом Герреро отпасовал в центр штрафной Булеце, а тот в два касания обыграл голкипера. "Горожане" смогли организовать лишь гол престижа – Бугай головой замкнул навес Богунова.
Героем "Ингульца" стал Одарюк. Нападающий петровцев оформил по голу в каждом из таймов. В середине первого тайма он сумел головой переправить в дальний угол кросс Нагиева. После перерыва сбежал от Пати и хладнокровно реализовал выход наедине с кипером.
Между этими событиями отличились и харьковчане. Помог гостям стандарт на 64-й минуте. После углового Прядун переправил мяч на дальнюю штангу, где вовремя оказался тот же Пати и отправил сферу за линию. Впрочем, под занавес матча француз стал антигероем, оставив "Металлист" проигрывать вдесятером...
К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.