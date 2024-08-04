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УПЛ: "Заря" в последний момент вырвала победу над "Ингульцем"

Киев, Воскресенье 04 августа 2024 19:59
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УПЛ: "Заря" в последний момент вырвала победу над "Ингульцем" Фото: Новичок сезона едва не отобрал очки (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" одержала непростую победу над "Ингульцем" из Петрового в первом туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Заря" – "Ингулец" – 2:1

Голы: Башич, 16, Яцык, 90+3 – Белоцерковец, 29

Подопечные Юрия Коваля с первых минут завладели инициативой. Основная острота от луганчан возникала после стандартов. Впрочем, открыла счет "Заря" в контратаке – Башич ворвался в свободную зону и замкнул передачу Яцыка.

Дальше матч пошел на встречных курсах. Луганский коллектив развить успех не сумел, а вот "Ингулец" своей возможностью воспользовался. Пятов бросил в прорыв Белоцерковца, тот оторвался от защитника и в падении протолкнул мяч мимо голкипера.

Под занавес первого тайма и на старте второй половины петровцы пытались поймать "Зарю" на ошибках. Впрочем, Богунов и Казак не сумели переиграть Турбаевского, а Белоцерковец из центра штрафной пробил выше ворот.

Постепенно гости "подсели" физически. Команда Коваля устроила финальный штурм ворот Паламарчука. Минуты тикали, а забить во второй раз не удавалось. Но в добавленное арбитром время "Заря" все-таки дожала петровцев. Антюх прорвался справа и навесил от лицевой линии, а Яцык головой направил мяч в сетку – 2:1 в итоге.

К слову, ранее "Шахтер" в гостях разбил "Ворсклу" на старте УПЛ.

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