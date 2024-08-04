"Шахтер" с дублем Матвиенко разгромил "Ворсклу" на старте Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Ворскла" – "Шахтер" – 0:5

Голы: Матвиенко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пенальти), Сикан, 88

"Горняки" не форсировали события в дебюте встречи. Впрочем, это не помешало подопечным Марино Пушича оформить быстрый гол. Матвиенко получил мяч от Гомеса в средней линии, подработал под левую и метров с 30-ти мастерски уложил от штанги.

"Шахтер" продолжил контролировать ход событий, а у полтавчан впереди ничего не клеилось. В конце концов, в середине первой половины чемпион Украины удвоил преимущество. Это Кевин ворвался в штрафную и элегантно набросил на Зубкова, а тот головой пробил в ближний угол.

На старте второго тайма команды обменялись моментами. Черноморец головой попал в перекладину после передачи Ндукве. В ответ Кевин нанес диагональный удар после входа в штрафную – мимо ворот. А потом Крупский лишь немного не попал в створ "Шахтера", замыкая дальнюю штангу.

А дальше "горняки" похоронили всю интригу за две минуты. Сначала Судаков уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Эгиналдо. В следующей же атаке Матвиенко перехватил неудачную передачу Павлюка и в два касания отправил мяч под перекладину.

Новая вспышка активности от команд пришлась на финальные минуты. Однако ни "горняк" Судаков, ни защитник "Ворсклы" Пердута цифры на табло изменить не смогли. Зато Сикан реализовал момент после комбинации с Педриньо – 0:5. Итак, "Шахтер" начал защиту титула с выездного разгрома.