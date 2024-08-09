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УПЛ: "Ворскла" разгромила "Левый Берег" на выезде

Фото: "Аисты" потерпели неудачу на домашней арене (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" одержала уверенную победу над киевским "Левым Берегом" во втором туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Левый Берег" – "Ворскла" – 0:3

Голы: Челядин, 50, Ковталюк, 68, Мякушко, 90+3

 

Со старта встречи команды решили не форсировать события. Как следствие, опасные моменты пришлось подождать до середины первой половины. Две острые атаки провели хозяева – сначала Галас из пределов штрафной не переиграл Исенко, а затем прорыв Когута заблокировали защитники.

Зато полтавчане в начале второго тайма сразу открыли счет. Помог стандарт и ошибка голкипера "аист". Механив не смог зафиксировать мяч после "свечи" с подачи углового, а Челядин подхватил игровой снаряд на дальней штанге и отправил в сетку.

Забитый мяч придал "Ворскле" уверенности. Удвоить преимущество команды Сергея Долганского мог Скляр, но немного не дотянулся до перспективного навеса Пердуты. Зато все сложилось для Ковталюка. На 68-й минуте нападающий головой замкнул подачу Челядина.

Добили же "Левый Берег" гости в добавленное арбитром время. Крупский на правом фланге накрутил защитника и отдал на Шкриеля, который пятой продлил атаку на Мякушко. Опытный хавбек спокойно отправил мяч в сетку – 0:3 в итоге.

Победа позволила "Ворскле" отчасти реабилитироваться за фиаско в стартовом туре от донецкого "Шахтера" (0:5). В свою очередь "Левый Берег" с двумя поражениями и нулем забитых мячей пока оказался на дне турнирной таблицы. Набрать премьерные очки "аисты" попробуют 18 августа против того же "Шахтера".

К слову, накануне "Кривбасс" дома проиграл "Виктории" в квалификации Лиги Европы.

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