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УПЛ: "Ворскла" во втором тайме дожала "Львов"

Фото: "Ворскла" завоевала 3 очка во Львове (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Выездной победой полтавской "Ворсклы" обернулось противостояние со "Львовом" в 26-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Львов" – "Ворскла" – 0:2

Голы: Сефери, 56 (пенальти), Скляр, 90+1

На старте встречи команды сосредоточились на борьбе между двумя штрафными площадками. Чтобы хоть как-то очертитьнамерения забивать, львовяне и полтавчане постепенно перешли к ударам с дистанции. Впрочем, реальную опасность они не несли.

Настоящие моменты "Ворскла" сумела организовать во второй половине первого тайма. Сначала Степанюк положил корпус и прицельно пробил из пределов штрафной – Рыбка эффектно парировал удар ногой. А перед перерывом Сефери ворвался в штрафную и пробил мимо дальней штанги.

Реабилитировался албанский форвард в начале второй 45-минутки. Приложился и соперник – Мышенко сфолил после углового, а судья назначил пенальти. Сефери уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Для балканца этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне.

После забитого мяча "Ворскла" полностью контролировала ход матча и не дала "горожанам" организовать финальный штурм. Более того, полтавчане сами забили в добавленное арбитром время. Это Скляр после прострела с левого фланга в центр штрафной переправил мяч в сетку – 0:2 в итоге.

Благодаря победе "Ворскла" прервала 3-матчевую серию без побед. Три набранных очка позволили полтавчанам подняться на 6-е место в турнирной таблице (33 пункта). "Львов" же – безнадежный аутсайдер (13 очков).

К слову, ранее "Заря" разбила "Металлист" с пятью голами на выезде.

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