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УПЛ: "Ворскла" дожала "Колос" на выезде и обошла соперника по очкам

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Киевская область, Суббота 19 ноября 2022 15:54
УПЛ: "Ворскла" дожала "Колос" на выезде и обошла соперника по очкам Фото: Полтавчане одержали 5 побед в сезоне 2022/23 (metalist1925.com)
Автор: Антон Федорцив

Ковалевский "Колос" на собственном поле потерпел поражение от полтавской "Ворсклы" в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Колос" – "Ворскла" – 1:2

Голы: Милько, 65 (пенальти) – Сефери, 31, Степанюк, 80

Гости взяли мяч под контроль с первых минут. За первые полчаса полтавчане организовали ряд полумоментов. В эпицентре событий поочередно оказывались Степанюк (удар заблокировал защитник), Бацула (сэйв вратаря) и Юрченко (мимо ворот).

А на 31-й минуте "Ворскла" таки повела в счете. На левом краю штрафной с мячом оказался Сефери и пробил низом в дальний угол. Мяч попал в штангу и отлетел в сетку.

"Хлеборобы" пришли в себя на исходе тайма. Это Болбат решился на выстрел с дистанции. Но полтавчанам повезло – мяч только встряхнул перекладину!

Старт второй половины прошел в спокойном темпе. Горячее стало на 64-й минуте, когда Яворский в собственной штрафной нарушил правила против Безбородько – пенальти. К отметке подошел Милько и развел мяч и Ризныка по разным углам – 1:1.

Через девять минут "Ворскла" имела супершанс снова выйти вперед. Однако Челядин пробил головой мимо ворот после флангового навеса Кравца. Но процесс пошел.

На 80-й полтавчане уже были впереди. Тот же Челядин прорвался правым флангом и подал в штрафную, где Волынец неудачно отбил мяч перед собой, подарив момент Степанюку – нападающий хладнокровно отправил сферу в ближний угол.

Еще раз потерю преимущества в счете "Ворскла" не допустила. Благодаря победе в Киевской области полтавчане поднялись на 6-е место в УПЛ (18 очков). Тем временем "Колос" опустился на 8-ю позицию (16 пунктов).

К слову, ранее "Днепр-1" одолел "Шахтер" в битве лидеров украинской Премьер-лиги.

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