УПЛ: "Верес" открыл сезон нулевой ничьей с "Карпатами"

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Верес" – "Карпаты" – 0:0

Удаление: Костенко, 89 (К, вторая желтая карточка)

Хозяева в дебюте встречи выглядели активнее. В стартовые полчаса подопечные Олега Шандрука упустили несколько случаев забить. Дахновский дважды ударами со средней дистанции вынудил поработать Кемкина. В свою очередь Мрвальевич пробил выше ворот.

Львовяне выглядели неуверенно. "Зелено-белые" нечасто обостряли ситуацию у владений Кожухара, изредка полагаясь на дальние удары. Зато "Верес" перед перерывом не реализовал стопроцентный момент – удар Мрвальевича под перекладину чудом вытащил кипер.

На 65-й минуте ровенчане не использовали еще один шанс. Молниеносный выпад хозяев завершился передачей Степанюка на Яго, но бразилец с выгодной позиции пробил выше ворот. "Карпаты" ответили на 76-й – Полегенько со штрафного отправил мяч мимо штанги.

На финальный штурм ни одна из команд так и не отважилась. Не изменило такое течение событий даже удаление львовянина Костенко за второй "горчичник". В конце концов, матч завершился нулями.