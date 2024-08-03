RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УПЛ: "Верес" открыл сезон нулевой ничьей с "Карпатами"

Фото: "Львы" набрали очко на выезде (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорцив

Ровненский "Верес" разошелся миром со львовскими "Карпатами" в стартовом туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Верес" – "Карпаты" – 0:0

Удаление: Костенко, 89 (К, вторая желтая карточка)

 

Хозяева в дебюте встречи выглядели активнее. В стартовые полчаса подопечные Олега Шандрука упустили несколько случаев забить. Дахновский дважды ударами со средней дистанции вынудил поработать Кемкина. В свою очередь Мрвальевич пробил выше ворот.

Львовяне выглядели неуверенно. "Зелено-белые" нечасто обостряли ситуацию у владений Кожухара, изредка полагаясь на дальние удары. Зато "Верес" перед перерывом не реализовал стопроцентный момент – удар Мрвальевича под перекладину чудом вытащил кипер.

На 65-й минуте ровенчане не использовали еще один шанс. Молниеносный выпад хозяев завершился передачей Степанюка на Яго, но бразилец с выгодной позиции пробил выше ворот. "Карпаты" ответили на 76-й – Полегенько со штрафного отправил мяч мимо штанги.

На финальный штурм ни одна из команд так и не отважилась. Не изменило такое течение событий даже удаление львовянина Костенко за второй "горчичник". В конце концов, матч завершился нулями.

К слову, ранее "Шахтер" объявил заявку на новый сезон Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВересЧемпионат УкраиныУПЛФК Карпаты