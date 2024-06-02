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УПЛ: "Верес" переиграл "Эпицентр" и остался в элитном дивизионе

Фото: Ровенчане удержались в элите (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Ровненский "Верес" уверенно обыграл "Эпицентр" из Каменца-Подольского в ответном матче плей-офф за место в украинской Премьер-лиге на сезон 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, переходные матчи

"Верес" – "Эпицентр" – 3:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Гайдучик, 7, 45+5, Шарай, 45+2 – Стень, 89

 

 

Подопечные Олега Шандрука активно стартовали и оформили быстрый мяч. Подоляне не успели за темпом ровенчан и пропустили уже на 7-й минуте. Это Гайдучик вовремя сориентировался после отскока и из пределов штрафной расстрелял ворота Чернобая.

"Эпицентр" пришел в себя уже после получаса игрового времени. На 34-й минуте Бендера после прострела эффектно пробил через себя – мимо штанги. Однако ответ "Вереса" на этот выпад был потрясающим.

Ровенчане оформила аж два гола в раздевалку. На второй добавленной арбитром минуте Шарай воспользовался ошибкой Кристина у собственных ворот и отправил мяч в сетку. А еще через три оборота секундной стрелки Гайдучик получил заброс из глубины, вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол.

Хотя вторая половина и превратилась в формальность, но "Эпицентр" пытался хотя бы размочить счет. Вот Липовус с дистанции пробил выше ворот, а вскоре Стень из пределов штрафной не смог переиграть Когута. Мог забивать четвертый "Верес" – Годя не пробил Чернобая с нескольких метров, а Гайдучик после ошибки обороны отправил мяч мимо штанги.

Еще несколько моментов ровенчане упустили под занавес встречи. Однако, Шасталу, Шевченко и Мрвальевичу не хватило точности. Зато воспользовался возможностью размочить счет каменчанин Стень, замкнув в касание прострел Кравчука от лицевой линии – 1:3 в итоге. "Верес" остался в Премьер-лиге.

К слову, ранее "Оболонь" сохранила прописку в УПЛ после победы над "Левым берегом".

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