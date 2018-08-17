УПЛ змістила дату проведення матчу 7 туру "Арсенал-Київ" - "Зоря"

У луганчан буде пауза після матчу Ліги Європи проти "Лейпцига"

Українська Прем'єр-ліга змінила дату проведення матч 7 туру, в якому "Арсенал-Київ" прийматиме "Зорю". Відповідна зміна з'явилося на офіційному сайті УПЛ.

Поєдинок відбудеться не в суботу, 1 вересня, як планувалося раніше, а наступного дня. Водночас, час початку матчу поки не затверджено.

скріншот зі сторінки upl.ua

Зазначимо, що УПЛ не передбачила перенесення поєдинку "Зорі". При цьому дирекція допускала варіант з перенесенням зустрічі "Маріуполя" через можливуй участь команди в плей-офф раунді Ліги Європи. Однак, приазовці туди не пробилися.

скриншот со страницы upl.ua

При цьому луганська команда пройшла "Брагу" і в 4 раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє проти німецького "Лейпцига". Матчі відбудуться 23 і 30 серпня.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга перенесла матч 4 туру УПЛ між "Маріуполем" і "Динамо" на 26 вересня.