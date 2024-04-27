УПЛ: "Шахтер" разгромил ЛНЗ на выезде

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

ЛНЗ – "Шахтер" – 0:3

Голы: Сикан, 40, Судаков, 63, Эгиналдо, 90+2

"Горняки" начали доминировать на поле с первых минут. Впрочем, на завершающей стадии атак подопечным Марино Пушича постоянного чего-то не хватало. Первый действительно опасный момент возник на 33-й минуте – Зубков отдал под удар Сикану, но тот лишь размял кипера.

Черкащане через несколько минут остро ответили – Эйнел с отскока пробил мимо штанги. Зато "Шахтер" следующим моментом воспользовался на все сто. Кевин с левого фланга исполнил навес на дальнюю штангу, откуда Сикан головой отправил мяч в сетку ворот.

Со стартом второй половины ЛНЗ заиграл активнее. Сравнять счет хозяева могли уже на 50-й минуте, когда навес Рыбалки со штрафного Педриньо срезал в каркас рамки Ризныка. А впоследствии кипер "горняков" показал все мастерство, вытянув из дальнего угла коварный выстрел Яшари.

"Шахтер" вовремя понял, что с командой Олега Дулуба лучше не шутить. Гости добавили в прессинге и быстро были вознаграждены – Гомес обворовал Рыбалку и выложил под удар Судакову. Хавбек "горняков" был точным и удвоил преимущество лидера первенства.

До финального свистка обе команды успели упустить еще несколько моментов. Черкащанин Бойко не смог переиграть Ризныка после передачи Хобленко. В свою очередь удары Эгиналдо, Траоре и Судакова обошли рамку ворот ЛНЗ. В конце концов, добил хозяев Эгиналдо – бразилец сыграл в стенку с Траоре и установил окончательный результат.

"Шахтер" остался лидером чемпионата Украины, набрав 61 очко. Дончане на четыре пункта опережают киевское "Динамо". Тем временем ЛНЗ идет на 7-й строчке в турнирной таблице УПЛ (32 очка).