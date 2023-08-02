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УПЛ: "Шахтер" в меньшинстве неожиданно потерял победу над "Вересом"

Фото: "Горняки" не справились с командой Сергея Лавриненко (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Ровненский "Верес" свел вничью домашний матч 2-го тура отечественной Премьер-лиги против донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Верес" – "Шахтер" – 1:1

Голы: Шевченко, 62 – Матвиенко, 45+2

Удаление: Бондаренко, 45+2 (Ш, прямая красная карточка)

"Горняки" захватили инициативу в дебюте встречи. Но контроль мяча особой выгоды впереди команде Патрика ван Леувена не принес. В стартовые полчаса "Шахтер" создал лишь две возможности – Сикан не смог пробить Паста головой, а Зубков пробил рядом со штангой с разворота.

Постепенно ровенчане осмелели и небольшими силами начал искать шанс на чужой половине. Так перед перерывом возник момент у Дахновского. Оборона "горняков" забыла хавбека на линии штрафной, но тот поспешил с ударом, позволив Гочолейшвили спасти "Шахтер".

А в добавленное арбитром время чемпион Украины немного неожиданно повел в счете. Пока кипер "Вереса" Паст строил стенку, Матвиенко без лишних раздумий отправил мяч со штрафного в пустые ворота. Арбитр претензий к такому исполнению стандарта не имел – 0:1.

Правда, тут же произошел едва ли не ключевой эпизод поединка. Бондаренко в простой ситуации грубо пошел на Сикейру в центре поля и получил красную карточку. "Шахтер" на весь второй тайм остался в меньшинстве.

Штаб "горняков" отреагировал на удаление в перерыве. На поле появились защитник Фарина и хавбек Очеретько вместо Гочолейшвили и Зубкова. Впоследствии освежить фланг вышел и Вьюнник. Однако удержать победный счет гранд не сумел.

"Верес" вернулся в игру благодаря стандарту. После углового Ризнык на ближней стойке проиграл дуэль Марусичу, а мяч улетел на дальнюю стойку. Там Шевченко оказался самым ловким и протолкнул сферу за линию ворот "Шахтера" – 1:1!

Теперь первым номером стали играть подопечные Сергея Лавриненко. Впрочем, даже при таком ходе событий едва не упустили выпад Сикана. Нападающий гостей пробросил мяч мимо защитника и прострелил с левого фланга, но Крыськив не попал в створ. В ответ Шевченко вскоре пробил под перекладину – Ризнык парировал.

В конце концов цифры на табло так и не изменились. Так что "Шахтер" впервые в сезоне потерял очки. В свою очередь "Верес" после поражения в стартовом туре от "Полесья" набрал первый зачетный балл. Продолжится 2-й тур в пятницу-субботу.

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