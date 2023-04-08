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УПЛ: "Рух" разошелся миром с "Вереском"

Фото: "Рух" и "Верес" голов не забивали (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершился матч 20-го тура чемпионата Украины между львовским "Рухом" и ровенским "Вересом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Рух" – "Верес" – 0:0

Удаления: Эдсон, 90+2 (прямая красная) – Лебеденко, 71 (вторая желтая карточка)

Первыми момент создали львовяне. На 7-й минуте на удар с дистанции отважился Мисик. Правда, мяч прошел над перекладиной. Ровенчане ответили неточным выстрелом Шарая. А потом Мисик размял Когута еще одним ударом.

Хавбек "Руха" в середине тайма пытался забить со штрафного. Он отважился на прямой удар в ближний угол. Вратарь в головокружительном прыжке в последний момент сумел вытащить мяч. Все атаки "Вереса" в свою очередь разбивались об редуты хозяев.

В конце концов, перед перерывом львовяне и ровенчане обменялись моментами. Сначала "руховец" Довгий головой не смог попасть в створ ворот. Хавбек "Вереса" Шарай вышел побежденным со встречи тет-а-тет с Панькивым после паса Близниченко.

Во втором тайме команды продолжили игру в том же русле. Тяжелее гостям стало в середине тайма. Лебеденко в центре поля сфолил, получил второе предупреждение и отправился отдыхать досрочно. "Рух" же побежал вперед, чтобы реализовать большинство.

Теперь роль лидера львовян взял на себя Климчук. Вот он пробил с разворота, но мяч чуть-чуть разминулся с рамкой ворот. Впоследствии лишь самоотверженный сэйв Когута не позволил полузащитнику забить ударом в упор.

Фортуна, однако, так и не улыбнулась "Руху". Львовяне не смогли дожать гостей и поделили очки с "Вересом". Ровенчане набрали 19 очков и удержались над зоной вылета. Львовяне же – в зоне переходных матчей (18 пунктов).

К слову, накануне УПЛ признала наставника "Черноморца" Григорчука тренером марта.

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