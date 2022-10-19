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УПЛ: "Рух" минимально одолел "Ворсклу" и догнал Полтаву в таблице

Автор: Антон Федорцив

Неожиданной победой для львовского "Руха" завершился матч 8-го тура отечественной Премьер-лиги против полтавской "Ворсклы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Ворскла" – "Рух" – 0:1

Гол: Довгий, 28

К прерыванию матча воздушной тревогой оба коллектива создали разве что полумоменты. Скляр попал в соперника после многоходовки полтавчан, а кипер "Руха" Панькив легко справился с ударом после подачи с углового.

Незадолго после вынужденной паузы львовяне повели в счете. Затяжная атака гостей с несколькими попытками пробить завершилась голом Довгого – хавбек принял мяч в центре штрафной после неудачных попыток выбить и точно пробил в угол ворот Ризныка.

Пропущенный мяч заставил "Ворсклу" заиграть активнее. Появилась и опасность у ворот "Руха". Вот Панькив вступил в игру после выстрела Кравца, а на добивании за галичан сыграла перекладина. Но в большинстве своем давление полтавчан не могло даже гарантировать завершение атак ударами.

Во второй половине ситуация не сильно изменилась. В составе "Ворсклы" инициативу на себя пытался брать Сефери. В середине тайма он в течение нескольких минут дважды оказывался в центре событий – пробил над и мимо ворот.

"Рух" же может записать в актив финальные 15 минут, когда сумел отодвинуть игру подальше от своих владений. В этот отрезок львовяне вполне могли удвоить преимущество. Но удар Бойчука заблокировал защитник, а выстрел Таллеса с линии штрафной парировал Ризнык.

В конце концов львовянам для второй победы в сезоне хватило и одного забитого мяча. "Рух" в турнирной таблице догнал полтавчан (по 7 очков) и опережает "Ворсклу" по дополнительным показателям.

К слову, луганская "Заря" разбила "Черноморец" в выездном матче 8-го тура Премьер-лиги.

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