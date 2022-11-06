УПЛ: "Рух" во Львове дожал "Кривбасс" после перерыва

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Рух" – "Кривбасс" – 2:1

Голы: Слюсарь, 53, Сапуга, 57 – Волошин, 48

Удаление: Сапуга, 76 (Р, вторая желтая карточка)

Первый тайм получился безголевым. Команды сменяли друг друга в сериях атак, но до реальных возможностей дело фактически не доходило. Условно опасных моментов соперники создали как раз по одному – Волошин не смог замкнуть прострел Татаркова, а Таллес пробил неточно после сброса Слюсаря.

Зато старт второй половины получился крайне зрелищным. Гости повели на 48-й минуте. Климчук обрезался у собственных ворот, мяч подхватил Татарков и выложил под удар Волошину – воспитанник "Динамо" классным ударом отправил сферу в девятку.

Тем не менее, львовяне быстро пришли в себя. Сначала еще один момент упустил Таллес, который с близкого расстояния не попал в створ. В свою очередь Слюсарь вовремя оказался на добивании после удара Довгого и отправил мяч в сетку – 1:1.

А уже на 57-й минуте "Рух" вышел вперед. Это Таллес исполнил отличный навес с левого фланга, а новый капитан львовян Сапуга забил из пределов штрафной. Правда, впоследствии едва не стал антигероем – сфолил против Волошина и оставил команду вдесятером.

Да и в меньшинстве "Рух" удержал преимущество и оформил третью победу в сезоне. Львовская команда набрала 11 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице УПЛ.