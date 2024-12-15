УПЛ: "Полесье" снова победило "Шахтер" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Полесье" - "Шахтер" - 1:0

Гол: Михайличенко, 90+1

Житомирцы не знали радости побед в восьми матчах подряд. А на игру против чемпиона Украины вышли чрезвычайно заряженными на результат.

В первом тайме хозяева выглядели гораздо интереснее, чем участники Лиги чемпионов. Острее и разнообразнее атаковали и имели моменты для взятия ворот. Несколько раз в штрафной "горняков" возникали настоящие пожары, когда опытные защитники гостей просто выносили мяч подальше от ворот. Ну и дважды "Шахтер" спасал каркас ворот.

Три голевых момента "Полесье" имело до перерыва. В первом случае индивидуальным мастерством отметился Гуцуляк. Он как слаломист прошел защитников в штрафной соперника и пробил по воротам. Ризнык показал чудеса реакции.

Впоследствии едва не произошел курьезный гол. Педро Энрике, вынося мяч, попал в затылок Матичу, от которого футбольный снаряд отскочил в штангу ворот "Шахтера". А уже под занавес удар Кушниренко слета из-за пределов штрафной пришелся в перекладину ворот "горняков".

Относительно подопечных Марино Пушича, у них был перспективный момент уже в компенсированное к первому тайму время. Судаков хорошим пасом вывел Траоре почти один на один с голкипером "Полесья". Но Кудрик, который заменил дисквалифицированного Волынца, успел отвести угрозу.

Начало второго тайма было полностью за "Шахтером". Команда заиграла активнее в атаке, использовала для наступления оба фланга. И хотя чрезвычайной остроты это не создало, давление для "Полесья" было очень неприятным. Впоследствии хозяевам удалось немного исправить ситуацию. Но о доминировании "волков", как это было до перерыва, речь уже не шла. "Шахтер" вел игру достаточно уверенно.

И все же последнее слово было за "Полесьем". На 90+1 минуте Бристрич нашел в штрафной Михайличенко, который развернулся и точно пробил в ближний угол. Этот гол стал победным.

Одержав победу и завершив свою неутешительную серию, "Полесье" набрало 27 очков. Команда уходит на зимний перерыв пятой, отставая от "Кривбасса" на четыре пункта.

"Шахтер" в свою очередь опережает "Кривбасс" лишь на два пункта. А его отставание от "Александрии" составляет уже пять очков.