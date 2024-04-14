УПЛ: "Полесье" дома минимально переиграло "Колос"

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Полесье" – "Колос" – 1:0

Гол: Танковский, 83

Первыми голевой момент создали "хлеборобы". Бурда пробил с лета после углового прямо в Кудрика. В ответ "полесские волки" вскоре организовали возможность усилиями Крушинского, с дистанции пробившего в угол – Фесюн парировал.

Но должного развития этот обмен возможностями забить не получил. Фактически до конца первой половины болельщики дождались только одного опасного выпада. "Полесье" разыграло образцовую атаку с навесом Назаренко на Луифера и ударом форварда с отскоком – кипер вытащил из-под перекладины.

Зато на старте второго тайма на один момент хозяев "Колос" ответил двумя. "Полесский волк" Назаренко немного недокрутил мяч в угол после прорыва Таллеса. В свою очередь "хлебороб" Демченко промахнулся с нескольких метров головой после навеса Топалова, а его одноклубник Ильин с острого угла неожиданно пробил в перекладину!

Впрочем, как и до перерыва, пыл команд быстро погас. Лишь на 70-й минуте защитник "Колоса" Бурда решился пробить издали – Кудрик поймал мяч по центру ворот. А вот житомиряне свою возможность под занавес встречи реализовали. Это Танковский в касание замкнул передачу Фортюне с левого фланга – 1:0 в итоге.

Победа позволила "Полесью" вплотную подобраться к "Руху" (5-е место). У львовян 40 очков, а подопечные Сергея Шищенко набрали 39 пунктов. Тем временем "Колос" с одним баллом за шесть туров оказался на 11-й строчке (25 очков).