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УПЛ: "Полесье" избежало поражения от ЛНЗ

Фото: "Семенники" не удержали победу в Житомире (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" разошлось миром с черкасским ЛНЗ в 7-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Полесье" – ЛНЗ – 1:1

Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34

 

 

Долго команды не запрягали, создав три момента на двоих в стартовые минуты. Сначала житомирянин Назаренко с углового закрутил мяч в ворота, но защитник Путря вовремя выбил мяч подальше. В ответ Пасич только немного не попал в дальний угол ворот. Выстрел Гуцуляка прошел мимо черкащан.

Почти на экваторе тайма хавбек ЛНЗ Ноникашвили со штрафного пробил над девяткой. "Полесье" ответило неточным ударом Гуцуляка. А на 34-й минуте гости повели в счете – Яшари перевел мяч на Топалова, а тот отправил сферу в левый угол ворот Волынца.

Со стартом второй половины "полесские волки" полетели вперед. Сравнять счет хозяева могли в начале тайма, когда Пайшау сыграл на добивании после выстрела Бабенко – Кучеренко сумел парировать. Впоследствии вратарь взял и удар Гуцуляка с отскока.

В финальные минуты "Полесье" устроило штурм владений черкащан. Вот Мустафаев со штрафного попал в штангу. В конце концов, на 88-й минуте житомирский коллектив сравнял счет – Мустафаев с дальней штанги сбросил на пустые ворота для Гуцуляка.

Больше цифры на табло не изменились. "Полесские волки" остались на 3-й строчке в турнирной таблице (14 очков). Тем временем ЛНЗ поднялся на 4-е место, а в активе команды Андреса Карраско 11 пунктов.

К слову, накануне "Динамо" не обыграло "Рух" в 7-м туре Премьер-лиги.

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