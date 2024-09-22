УПЛ: "Полесье" избежало поражения от ЛНЗ

Житомирское "Полесье" разошлось миром с черкасским ЛНЗ в 7-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 7-й тур
"Полесье" – ЛНЗ – 1:1
Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34
Долго команды не запрягали, создав три момента на двоих в стартовые минуты. Сначала житомирянин Назаренко с углового закрутил мяч в ворота, но защитник Путря вовремя выбил мяч подальше. В ответ Пасич только немного не попал в дальний угол ворот. Выстрел Гуцуляка прошел мимо черкащан.
Почти на экваторе тайма хавбек ЛНЗ Ноникашвили со штрафного пробил над девяткой. "Полесье" ответило неточным ударом Гуцуляка. А на 34-й минуте гости повели в счете – Яшари перевел мяч на Топалова, а тот отправил сферу в левый угол ворот Волынца.
Со стартом второй половины "полесские волки" полетели вперед. Сравнять счет хозяева могли в начале тайма, когда Пайшау сыграл на добивании после выстрела Бабенко – Кучеренко сумел парировать. Впоследствии вратарь взял и удар Гуцуляка с отскока.
В финальные минуты "Полесье" устроило штурм владений черкащан. Вот Мустафаев со штрафного попал в штангу. В конце концов, на 88-й минуте житомирский коллектив сравнял счет – Мустафаев с дальней штанги сбросил на пустые ворота для Гуцуляка.
Больше цифры на табло не изменились. "Полесские волки" остались на 3-й строчке в турнирной таблице (14 очков). Тем временем ЛНЗ поднялся на 4-е место, а в активе команды Андреса Карраско 11 пунктов.
К слову, накануне "Динамо" не обыграло "Рух" в 7-м туре Премьер-лиги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.