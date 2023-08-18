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УПЛ: "Полесье" в меньшинстве переиграло ЛНЗ в битве новичков сезона

Фото: Ариэльсон забил премьерный мяч в чемпионате Украины (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" одержало выездную победу над черкасским ЛНЗ на старте четвертого тура Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

ЛНЗ – "Полесье" – 1:2

Голы: Шестаков, 88 – Ариэльсон, 51, Кушниренко, 84

Удаление: Шаповал, 53 (П, вторая желтая карточка)

 

После спокойного старта встречи команды постепенно прибавили в активности. Вот житомирянин Ариэльсон пробил с разворота в руки киперу, а Прядун в ответ отправил мяч мимо дальней штанги с угла штрафной. Впоследствии Макуана пробил с лета – сфера просвистела рядом с девяткой ЛНЗ.

Новая вспышка активности пришлась на дебют второй половины. "Полесье" после разговора с Юрием Калитвинцевым в раздевалке, очевидно, поставило на быстрый гол. Гости добились своего уже на 51-й минуте – новичок Ариэльсон решился пробить из-за пределов штрафной и попал в дальний нижний угол.

От лишнего рвения житомиряне пострадали две минуты спустя. Защитник Шаповал грубо атаковал Бойко, получил второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. Гости на более получаса игрового времени остались в меньшинстве.

Впрочем, воспользоваться численным большинством черкащане не смогли. Более того, на 84-й минуте "Полесье" закрепило собственное преимущество. Козак подал со стандарта, а тот головой пробил в перекладину. Мяч отлетел в спину голкиперу Пенькову и предательски залетел за линию.

ЛНЗ сумел размочить счет за две минуты до конца основного времени. Хозяевам удалась классическая комбинация. Это Тищенко навесил с левого фланга в штрафную, где Шестаков головой переправил мяч в сетку ворот – 1:2 в итоге.

К слову, накануне УАФ провела жеребьевку Кубка Украины с участием команд УПЛ.

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