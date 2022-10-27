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УПЛ перенесла матч десятого тура первенства

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Кировоградская область, Четверг 27 октября 2022 16:42
УПЛ перенесла матч десятого тура первенства Фото: "Рух" получил дополнительный отдых (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Очередной тур украинской Премьер-лиги не обошелся без перенесения минимум одного запланированного поединка. Ее дирекция утвердила даты проведения и время начала матчей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Матч "Ингулец" – "Рух" 30 октября не состоится. Битва аутсайдера и середняка не попала в список анонсированных Премьер-лигой.

Перенос поединка между собой согласовали представители клубов. Львовяне заявили просьбу сыграть очный матч позже из-за участия команды U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Там "желто-черные" ведут борьбу за выход в плей-офф турнира.

Правда, против "Галатасарая" (3:1) там накануне сыграли лишь двое футболистов, выходивших в первой команде "Руха" в УПЛ – защитник Андрей Китела и хавбек Марко Сапуга. Остальные исполнители либо просидели все матчи в запасе, либо вообще еще не попадали в заявку.

Всего в 10-м туре состоится семь матчей чемпионата Украины. Начнется тур в пятницу, 28 октября, поединком между харьковским "Металлистом 1925" и луганской "Зарей".

К слову, ранее подготовили анонс поединка АЕКа и "Динамо" на групповом этапе Лиги Европы.

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