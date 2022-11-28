УПЛ: "Александрия" на последних минутах потеряла победу над "Рухом"
Боевой ничьей завершился матч "Александрии" против львовского "Руха" в 15-м туре чемпионата Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 15-й тур
"Александрия" – "Движение" – 1:1
Голы: Мирошниченко, 80 – Карабин, 88 (пенальти)
Удаление: Климчук, 58 (Р, вторая желтая карточка)
Первыми опасный момент создали гости. Климчук на 5-й минуте нанес удар из пределов штрафной, но кипер "желто-черных" Горох перевел мяч на угловой. Вскоре львовяне сыграли еще острее – прострел с левого фланга собирался замыкать Альваренга, но Цуриков в последний момент выбил мяч подальше.
Однако развитие эти эпизоды не получили. Более того, постепенно игра скатилась к жесткой борьбе в центре поля. Иногда даже жестокой, что привело к ряду вынужденных замен еще до перерыва и полдесятка желтых карточек на обе команды.
На старте второй половины "Рух" снова имел возможность открыть счет. Однако под удар Таллеса в направлении ворот отчаянно в последний момент бросился Бабогло – угловой.
Как знать, как события развернулись бы дальше, если бы на 58-й минуте львовяне не остались в меньшинстве. Это Климчук в верховой борьбе сыграл локтем и отправился отдыхать досрочно. Вдесятером гости уже вынуждены были сосредоточиться на обороне собственных владений.
Однако, удержать ворота сухими "Рух" не сумел. Подвел голкипер Ледвий. В простой ситуации он "привез" свободный удар в сторону собственных ворот, а у "Александрии" нашлись свои мастера короткого розыгрыша – Рыбалка сбросил на мощно пробившего под перекладину Мирошниченко.
И все же гости сумели спастись. После фола Демченко в собственной штрафной зоне арбитр назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Карабин и пробил в нижний угол. Вратарь же прыгнул в противоположную сторону – 1:1 в итоге.
К слову, накануне "Заря" сыграла вничью с "Минаем" с пропущенным в добавленное время голом.
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