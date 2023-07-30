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УПЛ: "Александрия" в большинстве удержала победу над "Кривбассом"

Фото: Артем Шулянский (в центре) забил единственный мяч (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

"Александрия" минимально обыграла криворожский "Кривбасс" в первом туре украинской Премьер-лиги 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Александрия" – "Кривбасс" – 1:0

Гол: Шулянский, 4

Удаление: Семотюк, 32 (К, прямая красная карточка)

Со старта обе команды решили не отсиживаться в обороне. Повезло хозяевам – "горожане" открыли счет уже на 4-й минуте. Это Шулянский обокрал Бескоровайного на левом краю штрафной и точно пробил в дальний угол.

Дальше с голевыми возможностями стало сложнее, но количество эмоций значительно увеличилось. Тренеры команд – Руслан Ротань и Юрий Вернидуб – несколько раз устраивали перепалки, по-разному трактуя игровые эпизоды. А грубый фол против Калитвинцева и прямая красная для Семотюка только подогрели ситуацию.

Впрочем, и до, и после перерыва моментов фактически не было. Борьба же шла между двумя штрафными площадками. Кое-какая опасность возникала разве что благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей. А именно с коварного удара Калитвинцева в дальний угол с сэйвом Клищука.

"Кривбасс" пришел в себя в концовке встречи. За одну минуту кипер хозяев Шевченко дважды спас александрийцев. Сначала он ликвидировал угрозу, когда один на один с вратарем вырвался Задерака. А в следующем эпизоде поймал намертво сильный удар соперника.

В конце концов "Александрия" сохранила минимальное преимущество. Подопечные Ротаня присоединились к "Полесью", "Руху", "Шахтеру", "Черноморцу" и "Динамо". Эта пятерка команд тоже начала новый сезон с побед.

К слову, ранее "Динамо" оформило разгром "Миная" в столице.

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