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УПЛ выбрала тренера и футболиста двадцатого тура: кто взял награды

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Киев, Понедельник 10 апреля 2023 10:00
УПЛ выбрала тренера и футболиста двадцатого тура: кто взял награды Фото: Юрий Вернидуб стал лучшим тренером тура (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига объявила победителей в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку 20-го тура в элитном дивизионе чемпионата Украины. Призы достались представителям Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк – игрок 20-го тура Премьер-лиги. Он оформил дубль в противостоянии со "Львовом" (5:2).

Украинец вышел в старте "спортклубовцев" на домашний матч и забил дважды еще до перерыва. Сначала Гуцуляк открыл счет – принял фланговую передачу, на замахе убрал защитника и пробил мимо кипера. А под занавес тайма головой эффектно замкнул навес Рубчинского.

Наилучшим же тренером стал руководитель криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Подопечные звездного специалиста совершили главную сенсацию тура. На домашней арене криворожцы минимально одолели "Зарю". Этот результат позволил закрепиться в топ-6 УПЛ.

Лучших в отчетном туре выбрал Экспертный совет УПЛ. В него входят известные отечественные специалисты – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

УПЛ выбрала тренера и футболиста двадцатого тура: кто взял награды

К слову, донецкий "Шахтер" минимально обыграл "Металлист" в центральном матче тура первенства.

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