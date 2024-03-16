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УПЛ: "Оболонь" неожиданно переиграла "Полесье"

Киев, Суббота 16 марта 2024 17:27
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УПЛ: "Оболонь" неожиданно переиграла "Полесье" Фото: "Полесские волки" покидают столицу без очков (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Киевская "Оболонь" минимально одолела "Полесье" из Житомира в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Оболонь" – "Полесье" – 1:0

Гол: Черненко, 10

Удаление: Чоботенко, 2 (П, прямая красная карточка)

Вихрь событий в столице завертелся со старта встречи. Уже на 2-й минуте неудачную передачу Танковского перехватил Прокопенко, так что Чоботенко пришлось пойти на фол последней надежды. Арбитр квалифицировал нарушение центрбека прогнозируемо, удалив с поля.

"Пивовары" быстро сумели воспользоваться численным преимуществом. В объятиях одноклубников оказался Черненко. Он подхватил мяч слева и классно закрутил в дальнюю девятку – 1:0.

"Оболонь" впоследствии едва не закрепила собственное преимущество. Вот Краснопир головой пробил в штангу после навеса Мединского. Зато дальний диагональный выстрел Грисьо разминулся с верхним углом ворот "полесских волков". Житомиряне ответили на 30-й минуте, когда Фортюне после стенки с Козаком отправил мяч мимо ворот.

С началом второй половины остроты ощутимо стало меньше. Вместо этого стало больше борьбы, особенно в центральной зоне. Как следствие, команд собрали более полудесятка "горчичников" на двоих.

Лишь на 74-й минуте полумомент упустило "Полесье". Кравченко с правого фланга забросил на дальний угол вратарской на Будкивского, но форвард с лета не попал в створ ворот. В конце концов "Оболонь" удержала минимальную победу.

Благодаря победе "пивовары" поднялись на 13-е место. Киевляне набрали 18 очков. В свою очередь "Полесье" продолжило серию без побед до семи матчей и осталось на 6-й строчке (33 пункта).

К слову, ранее "Рух" на выезде разгромило "Металлист 1925" с четырьмя голами до перерыва.

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