УПЛ назвала точную дату матча лидеров: когда встретятся "Динамо" и "Полесье"

Украинская Премьер-лига определилась с датой, временем и местом проведения встречи лидеров турнира. Поединок киевского "Динамо" и житомирского "Полесья" закроет программу 13 тура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
УПЛ представила точное расписание сразу двух игровых сессий – 12-го и 13-го тура. Матчи пройдут в первой декаде ноября.
12-й тур начнется в субботу, 2 ноября, а завершится в понедельник, 4-го. Центральным в нем станет противостояние "Александрии" и "Полесье". Встреча третьей и второй команды турнира состоится в воскресенье, 3 ноября, в Александрии на стадионе "Ника". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30.
А уже в следующем туре житомирский клуб ожидает еще более серьезное испытание – визит к "Динамо". Поединок действующих лидеров УПЛ начнется в 18.00 в воскресенье, 10 ноября. Он состоится в столице на стадионе "Динамо". Эта встреча закроет программу 13-го тура, игры которого пройдут также 8 и 9 ноября.
Премьер-лига, 12 тур
Премьер-лига, 13-й тур
Житомирский клуб только в прошлом сезоне дебютировал в элитном дивизионе, поэтому история встреч соперников минимальна. Однако болельщикам есть что вспомнить.
Первое противостояние, состоявшееся в Житомире 6 октября прошлого года принесло сенсационную победу хозяевам - 3:2. Киевляне дважды вели в счете (оба раза отличился Буяльский), но "Полесье", долго играя в меньшинстве, не только сравняло счет усилиями Крушинского и Будковского, но и забило победный мяч, который записал на свой счет Козак.
А вот второй матч, прошедший в Киеве 21 апреля 2024, не имел интриги. Голы Ваната, Шапаренко и Буяльского принесли хозяевам уверенную победу – 3:0.
Ранее представители "Динамо" и "Полесья" стали лучшими в УПЛ в сентябре.
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