УПЛ: "Минай" не смог выиграть битву аутсайдеров, ЛНЗ разгромил "Оболонь"

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

ЛНЗ – "Оболонь" – 3:0

Голы: Ковалев, 30, Шестаков, 56, Наумец, 89

"Минай" – "Верес" – 0:0

Удаление: Шарай, 90+1 (В, вторая желтая карточка)

ЛНЗ в домашнем противостоянии с "пивоварами" выглядели более убедительно со стартовых минут. Гол черкащан на 30-й минуте стал логическим следствием преимущества. Помог стандарт – Бойко подал штрафной с левого фланга, Хобленко продлил на дальнюю штангу, а там Ковалев опередил Мороза.

После перерыва подопечные Олега Дулуба забили еще дважды. В начале второй половины в борьбе Хобленко с Османом мяч отскочил к Шестакову. Тот с линии штрафной уложил сферу точно под левую штангу. А под занавес встречи тот же Хобленко с Олейником разогнали контратаку, на финише которой Наумец с рикошетом отправил мяч в сетку.

На Закарпатье в первые полчаса инициативой владел "Верес". Ровенчане упустили несколько возможностей забить. На 8-й минуте кипер "Миная" Бандура выиграл дуэль один на один с Шараем, переведя удар последнего в штангу. Впоследствии он парировал два удара соперников в течение одной атаки, а затем поймал выстрел Кучеренко со средней дистанции.

Дальше напомнили о себе в атаке закарпатцы. Твердохлеб диагональным ударом встряхнул перекладину. С выстрелом Вишневского справился вратарь. А еще его один удар с линии ворот вынес защитник. Но постепенно пыл обеих команд погас и матч докатился до нулевой ничьей в пользу конкурентов в борьбе за выживание.

"Верес" и "Минай" остались на последней и предпоследней ступенях турнирной таблицы соответственно. Ровенчане набрали 7 очков, а закарпатцы – всего 5 пунктов. ЛНЗ благодаря победе одержал 12 баллов и сравнялся с "Оболонью" над зоной вылета.