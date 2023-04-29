УПЛ: "Минай" сыграл вничью с "Металлистом 1925"

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Минай" – "Металлист 1925" – 1:1

Голы: Витенчук, 72 (пенальти) – Безуглый, 52

Обе команды играли с осторожностью на старте встречи. Фактически закарпатцы и харьковчане отыграли без единого момента полчаса. Лишь на 30-й минуте Вачиберадзе со штрафного размял голкипера хозяев Бандуру. А еще через несколько минут Бычек немного не успел, чтобы замкнуть дальнюю штангу.

"Минай" ответил ударом Горина головой по центру ворот – Сидоренко без проблем забрал мяч. А перед перерывом чудом не забил Вишневский, сыгравший на добивании после удара Немчанинова.

Зато на старте второй половины "Металлист 1925" повел в счете. В борьбе после подачи углового Безуглый оторвался от Горина и отправил мяч в верхний угол. Стандарт выполнит Вачиберадзе.

Закарпатцы пришли в себя минут за 15. Сначала перспективный прострел Твердохлеба в последний момент подальше вынес Курило. А на 70-й усилиями хавбека хозяева заработали пенальти. К отметке подошел Витенчук и развел мяч и вратаря по разным углам – 1:1 в итоге.

С таким результатом ни "Минай", ни "Металлист 1925" не смогли улучшить турнирное положение, оставшись в нижней половине таблицы. Закарпатцы имеют в активе 23 очка, а харьковчане – на три пункта больше.