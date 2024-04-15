УПЛ: "Металлист 1925" в последней атаке вырвал ничью с "Днепром-1"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Металлист 1925" – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Имереков, 90+4 – Гуцуляк, 19

"Спортклубовцы" взялись давить на владения Мозиля с первых минут. Впрочем, опасный момент первыми упустили харьковчане – Борячук после ошибки не попал в незащищенные ворота с центра поля. В ответ с дистанции пробил Очеретько, но кипер вытащил.

На 19-й минуте "Днепр-1" открыл счет. Сарапий передачей нашел в чужой штрафной Гуцуляка, а тот обыграл Имерекова и точно пробил в ближний угол. Мозиль спасти "Металлист 1925" в этой ситуации не сумел.

До конца первой половины команды успели обменяться полумоментами. Юсов упустил возможность после классной передачи Юрченко, когда так и не смог акцентированно пробить. В свою очередь Рубчинский не смог повторить трюк Гуцуляка – Мозиль был внимательным.

В начале второго тайма Бабенко с острого угла не смог пробить вратаря "Металлиста 1925". Вскоре харьковчане вынудили поработать Волынца. Юрченко со штрафного навесил на Гармаша, а тот отлично пробил головой, но кипер "Днепра-1" перевел мяч в перекладину!

Продолжить в том же духе подопечные Виктора Скрипника не смогли. Харьковчане часто держали мяч, но до реальной опасности довести дело не могли. Лишь под занавес встречи мог забивать Имереков, но его удар после штрафной прошел рядом со штангой.

В конце концов именно со стандарта "Металлист 1925" таки забил спасательный гол. На четвертой добавленной арбитром минуте Имереков выиграл верховую дуэль у Сарапия и пробил головой – перекладина. Но мяч отскочил к опытному центрбеку, который со второй попытки пробил Волынца – 1:1 в итоге.