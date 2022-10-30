УПЛ: "Львов" в большинстве завоевал ничью с "Металлистом"

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Львов" – "Металлист" – 1:1

Голы: Ременяк, 78 – Прядун, 9

Удаление: Прядун, 62 (М, вторая желтая карточка)

В первые минуты соперники принялись изучать друг друга, поэтому бдительность вратарей проверили ударами с дистанции. Когда же показалось, что матч перешел в фазу позиционной борьбы, гости забили – Чайковский навесил с углового в район вратарского, где Прядун головой направил мяч в сетку.

Через несколько оборотов секундной стрелки "Металлист" чуть не оформил гол-близнец. Только на этот раз нападающий харьковчан нанес выстрел ногой – Ильющенков сумел потянуть удар Прядуна. В середине тайма возможность забить упустил Танковский. Хавбек гостей сыграл на отскоке, но не смог точно пробить.

"Львов" пришел в себя перед перерывом и организовал два опасных выпада. Сначала Мишенко не смог попасть в ворота после навеса Крушинского с левого фланга. А потом Никитюк получил передачу в пределах штрафной, но пробил мимо ворот.

В начале второго тайма изрядно подвел "Металлист" Прядун. Бомбардир харьковчан решил "нарисовать" пенальти, а взамен получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. "Горожане" же могли наказать гостей уже через несколько минут, но Бугай головой пробил мимо ворот после передачи Полегенько.

И все же удержать победу гости не сумели. На 78-й минуте тот же Полегенько новой передачей в центр штрафной отыскал Ременяка, а нападающий точно пробил в одно касание – 1:1!

Несмотря на большое желание обеих команд, больше голов болельщики не увидели. По итогам тура соперники фактически остались в том же положении. "Металлист" сохранил место в топ-6, а "Львов" остался в зоне переходных матчей.