ЛНЗ с камбэком переиграл "Зарю" и оформил первую гостевую победу в сезоне Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Заря" – ЛНЗ – 1:2

Голы: Мичин, 25 – Топалов, 60, Молло, 80

На киевском стадионе "Динамо" встретились соседи в таблице УПЛ. В активе обоих соперников было по 15 очков. "Заря", игравшая в статусе хозяина, находилась на 7-й строчке. ЛНЗ – на 8-й из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Активнее игру начали гости. Игроки ЛНЗ больше владели мячом и пытаются найти возможности для проведения своих атак. Самым активным в эти минуты был форвард черкасчан Момо. Он трижды опасно атаковал ворота "Зари" и голкиперу луганчан Турбаевскому пришлось поработать, чтобы мяч не оказался в сетке.

Такое положение вещей длилось минуты до 20-й, а затем луганчане выровняли игру. И даже забили. Атаку организовал и завершил Мичин. Он сыграл в стенку с Башичем и, получив ответный пас, пробил несильно, но метко мимо голкипера ЛНЗ Кучеренко.

Этот гол словно выбил черкасчан из колеи. От прежнего преимущества не осталось и следа. Игроки команды не могли отдать два-три точных паса подряд – игра полностью развалилась. "Заря" в конце тайма выглядела получше, однако особой опасности тоже не создала.

После перерыва ЛНЗ значительно прибавил. Команда смело и несколько рискованно пошла вперед, часто обнажая защитные зоны. И такая тактика в конце концов принесла результат. На 60-й минуте защита "Зари" оставил без присмотра Момо, тот пробил примерно с 11-метровой отметки. Турбаевский выстрел парировал, но на добивание первым успел Топалов.

Успех вдохновил гостей, которых ничья, похоже, не устраивала. Теперь уже "сдулась" "Заря", а футболисты ЛНЗ продолжали атаковать. Значительно усилил игру, вышедший на замену Эйнел. Именно он на 80-й минуте протянул мяч в штрафной соперника, из неудобного положения нанес удар, который парировал Турбаевский. Но вторым темпом пробил Молло и не промахнулся.

"Заре" нужно было пропустить дважды, чтобы проснуться. В последние десять минут луганчане прижали соперника к воротам. Но гости теперь грамотно сыграли в обороне. Потому реальной опасности так и не возникло.

ЛНЗ впервые в сезоне одержал победу на выезде. Команда набрала 18 баллов и поднялась на 7-е место. "Заря" с 15-ю очками опустилась на 9-е.