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УПЛ: "Левый берег" выиграл турнир за место "Днепра-1" в чемпионате

Фото: "Аисты" завоевали путевку в футбольную элиту (facebook.com/fclbkyiv)
Автор: Антон Федорцив

Киевский "Левый берег" разгромил закарпатский "Минай" в финале мини-турнира за вакантное место в украинской Премьер-лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, переходный турнир

"Левый берег" – "Минай" – 3:0

Голы: Сухоручко, 20, Синица, 29, М. Когут, 65

Удаление: Спиваков, 90+2 (ЛБ, вторая желтая карточка)

 

На стартовом отрезке команды обменялись потерянными моментами. Закарпатец Кораблин из пределов штрафной справа попал в перекладину. Нападающий столичного коллектива Сухоручко с отскока размял голкипера "Миная" Бандуру.

Как оказалось, форвард "Левого берега" пристреливался. "Аисты" открыли счет благодаря стандарту. Выстрел Банады с дальней штанги после углового вратарь парировал, но Сухоручко результативно сыграл на добивании.

Под занавес стартовых получаса "Левый берег" удвоил преимущество. Этот гол стал проявлением индивидуальности. Синица подхватил мяч на правом фланге, ворвался в штрафную и мастерски закрутил снаряд в дальний угол ворот Бандуры.

Прийти в себя от такого двойного удара "Минай" не смог. В середине же второй половины "аисты" оформили третий гол. Это Сухоручко нашел в штрафной Николая Когута, а тот прицельно пробил в дальний угол и установил итоговый результат финального поединка.

"Левый берег" впервые в истории завоевал путевку в Премьер-лигу. В предыдущем сезоне столичный коллектив финишировал на 3-й строчке в Первой лиге. На профессиональном уровне "аисты" дебютировали только в сезоне 2021/22.

К слову, ранее "Полесье" уступило "Олимпии" из Любляны в квалификации Лиги конференций.

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