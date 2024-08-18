УПЛ: "Кривбасс" уверенно переиграл "Верес"

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Верес" – "Кривбасс" – 0:2

Голы: Аду, 12, Стецьков, 81 (пенальти)

Удаления: Смиян, 28 (вторая желтая карточка) – Романчук, 51 (прямая красная карточка)

Активный старт встречи обернулся быстрым голом. Несмотря на высокий прессинг ровенчан, повели в счете подопечные Юрия Вернидуба. Это Соса после передачи Вакулко пробил из пределов штрафной, голкипер отбил мяч, но Аду вовремя оказался на добивании.

Еще печальнее дела "Вереса" стали на 28-й минуте. На левом фланге обороны Смиян пошел в грубый подкат против Кузыка и получил желтую карточку. Однако "горчичник" оказался для флангового защитника хозяев вторым, поэтому ровенчане остались в меньшинстве.

"Кривбасс" вернул интригу в матче на старте второй половины. Дахновский убежал на свидание с голкипером из центрального круга, поэтому Романчук вынужденно сфолил перед штрафным и получил прямую красную. Наказание могло быть более серьезным, но Клищук парировал удар Степанюка со штрафного.

В ответ криворожец Хомченовский через несколько минут пробил рядом со штангой. Такой богатый событиями старт тайма, однако, должного развития не получил. Острота у ворот обеих команд возникала нечасто, но под занавес поединка "Кривбасс" удвоил преимущество – Стецьков реализовал одиннадцатиметровый за фол Шарая.

Благодаря победе команда Вернидуба поднялась на 6-е место в турнирной таблице (6 очков). Тем временем "Верес" опустился на 14-ю позицию. Подопечные Олега Шандрука в новом сезоне набрали всего 1 пункт.