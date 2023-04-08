УПЛ: "Кривбасс" неожиданно одолел "Зарю" и закрепился в топ-6 первенства

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Кривбасс" – "Заря" – 1:0

Гол: Капич, 50

В дебюте обе команды не закрывались на собственных половинах и активно играли впереди. Правда, к действительно опасным возможностям дело не доходило. Разве что криворожец Приходько с близкого расстояния пробил в кипера, а луганец Русин ударил выше ворот с дистанции.

Постепенно игра успокоилась. На поле стало значительно больше борьбы, а эпицентр событий сместился в центр поля. В конце концов арбитру пришлось начать раздавать желтые карточки. В течение нескольких минут "горчичники" получили трое футболистов.

Старт второй половины был за "Кривбассом". Сапутин с трудом отразил удар Понедельника с рикошетом от Татаркова. Но на 50-й минуте не спас и он. Это Капич накрутил Батагова и пробил точно в девятку.

Сразу после этого матч прервала воздушная тревога. Вынужденная пауза позволила "Заре" прийти в себя. После возобновления игры Русин в течение одной атаки пробил дважды – первый удар заблокировал защитник, а второй прошел рядом со штангой. Булеца впоследствии пробил неточно.

В финальные минуты "Кривбасс" оборонялся очень грамотно. Как следствие, луганчане вынуждены были перейти на удары с дистанции. Однако ударам Бутко и Бражко не хватило точности. В конце концов, криворожцы удержали победный результат.